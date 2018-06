“Telefónica ha perdido soportes importantes y no los ha recuperado”

Juan Enrique Cadiñanos, director de la sucursal en España de Admiral Markets, analiza la cotización de Telefónica y otros muchos títulos en el Consultorio de Bolsa.



Cadiñanos ha empezado contestando a un oyente que preguntaba por NH Hoteles. “Está un poco en standby, mientras no pierda los 6,15 por la parte baja ni supere los 6,60 seguiremos en el rango actual. En el corto plazo siempre podemos ir tomando o deshaciendo posiciones según nos acerquemos al rango mencionado. Es muy cíclica”.

Cadiñanos ha comenzado asegurando que “con Caixabank no nos tenemos que poner nerviosos si confiamos en la compañía. Deberíamos mantener y estar tranquilos. El sector está en un escenario negativo, ninguna se mantendrá al margen de la situación actual del mismo. Esto castiga a Caixabank aunque no ha hecho mal las cosas. El PER sigue estando en tramos buenos y por fundamentales no tiene un escenario malo, debería cotizar en ratios por encima de los actuales.

“Telefónica tenía liquidez pero la utilizó para paliar parte de la deuda”

“Sigue teniendo una tendencia bajista y ha perdido soportes importantes como en los 7,48 y no los ha recuperado. Tiene un PER por encima del sector y algo cara en cuanto a la liquidez que tiene. Tenía liquidez pero la utilizó para paliar parte de la deuda”.