“Aena está cara, sus cifras en España serán difíciles de superar”

Nicolás López, analista de MG Valores, analiza la situación de Aena en el Consultorio de Bolsa de Capital, de Radio Intereconomía.



PUBLICIDAD

El analista ha comenzado contestando a un oyente que se cuestionaba la función de los stop loss a la hora de invertir. “Yo no me dedico a gestionar y a hacer trading en el mercado. Yo no uso los stop loss, pero tiene sentido en un modo de inversión. Más en un tono especulativo y a corto plazo. En esa operativa te puedes encontrar con la experiencia de que pierdes más que ganas. O te puede ir razonablemente bien. Pero en eso consiste el trading, no es una ciencia exacta”.

Aena

“A mí Aena en el sentido de su éxito sí me gusta, pero creo que está un poco cara y que ha subido demasiado. Para su tipo de negocio, salvo que se lanzase a un crecimiento en el exterior. Las cifras que está teniendo en España serán difíciles de superar”.

López ha continuado explicando a los oyentes las dudas que les iban presentando. “Las acciones que cotizan en el mercado normalmente cuando apagan un dividendo eso se descuenta del precio. El día que paga el dividendo el precio tiene una pequeñita caída. Al Ibex normal le pasa lo mismo. El Ibex dividendo lo que hace es un ajuste para volver a sumarle esos dividendo que se descuentan, este incluye los dividendos que en el Ibex ha ido descontando”.