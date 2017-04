“Amadeus ha tenido una revalorización muy importante, debería favorecer al sector”

Para Manuel Pinto, analista de XTB, que Amadeus esté rompiendo los niveles actuales de su cotización, le ofrece una subida libre desde los 44 euros por acción.

Pinto ha hablado en primer lugar de dos valores en clara tendencia bajista, Banco Popular y Abengoa. “Yo Popular no compraría, tiene una tendencia bajista impresionante. Actualmente aguanta en el umbral de los 0,80 euros por acción, yo de momento no la tendría en mi cartera. En Abengoa la verdad es que hay mucha inversión con dudas, la reestructuración parecía más clara. Más que nada lo que hay es una incertidumbre bestial. Yo prefiero no estar dentro, a medio plazo ya iremos conociendo lo que está pasando”.

Además, Manuel Pinto ha hablado de otros valores, como Amadeus. Pinto considera que Amadeus está “fantástico, está rompiendo los niveles actuales de 44 euros y tiene una subida libre. Ha tenido también una revalorización muy importante. Debería favorecer al sector turístico”.

“Día puede sacar provecho del acuerdo con Amazon”

“A medio plazo me encanta también, veremos cómo evoluciona la economía en Brasil, porque depende mucho de ella y también la venta online, ya que puede sacar provecho del acuerdo con Amazon”.

También ha hablado de Red Eléctrica, “con las últimas subidas que ha tenido el sector, ha llegado a un nivel donde no espero que siga subiendo. Dentro de esos parámetros creo que Iberdrola puede ser un buen valor, a pesar de que los datos de Reino Unido no están siendo buenos. Me quedaría con Iberdrola”.