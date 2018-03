“Amadeus subió un 100%, es normal que ahora pueda corregir un 15%”

Carlos Doblado, Socio de Ágora EAFI, ha asegurado en Radio Intereconomía que en el proceso de fondo, Amadeus es extremadamente alcista.



El Socio de Ágora EAFI ha asesorado a los oyentes del Consultorio de Bolsa, uno de ellos quería consejo sobre CAF y Amadeus. “Son dos valores que en el proceso de fondo son extremadamente alcistas. No se han debilitado ni en el más corto plazo. Dicho esto, están en la macroonda. Tras la última gran corrección de Amadeus, subió un 100% y es normal que ahora pueda corregir un 15%”.

Además, ha añadido que “ha subido tanto que tiene una gran capacidad de ajuste. En cuantro a CAF, los soportes quedan muy lejos y no tiene debilidad a corto plazo. Tendría que perder los 40 euros y no me parece muy probable”.

“Telefónica no ha perdido el momentum bajista, yo no esperaba ver al título a estos niveles, me gustaba mucho”

“En el proceso de corrección de 2017 Telefónica no ha perdido el momentum bajista, y yo no esperaba ver al título a estos niveles, a mí me gustaba mucho. Hay que ajustarse, podemos pensar lo que queremos sobre lo que va a pasar pero no lo sabemos con certeza. Hay que reaccionar sobre lo que va haciendo el mercado”.