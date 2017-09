Caos internacional en aeropuertos tras la caída de los sistemas informáticos

Miles de pasajeros sufren grandes problemas en los aeropuertos de todo el mundo por la interrupción de los sistemas informáticos de facturación.

Los pasajeros de las aerolíneas están sufriendo grandes trastornos en los aeropuertos de todo el mundo, ya que varios sistemas de cheques se han caído.

Se han reportado problemas en París, Londres Gatwick y Nueva York, por ahora.

Un portavoz del aeropuerto de Gatwick ha afirmado que “esta es una cuestión de aerolíneas, no una cuestión de aeropuerto. Este no es el software de Gatwick”. “Ellos están utilizando el software de Altea y hay varias compañías aéreas que utilizan el mismo software para el check-in y es lo que se ve afectado,

no pueden controlar a los pasajeros”, ha añadido.

Hay largas esperas en los mostradores de facturación de esos lugares por la interrupción del servicio. Hasta el momento, se desconocen las causas.