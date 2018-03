El vídeo del accidente del Uber autónomo: el conductor no estaba mirando la carretera

La Policía de Tempe, Arizona, ha publicado el vídeo del fatal accidente del vehículo autónomo de Uber en el que murió una mujer atropellada. En la escena se aprecia que el conductor no estaba mirando la carretera, mientras la mujer cruzaba por una zona poco iluminada sin montar en la bicicleta.

En la escena, dividida en dos partes, se aprecia tanto la cámara interior como exterior del vehículo en el momento de la embestida. El conductor no está atento a la carretera, ya que su mirada se dirige, presumiblemente, a algún dispositivo en sus manos, con los ojos mirando hacia abajo. Se muestra como si estuviera muy relajado al volante, mientras que la cámara exterior se aprecia que la mujer cruza la carretera por una zona poco iluminada, sin montarse en la bicicleta y justo cuando se acerca el vehículo.

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ

— Tempe Police (@TempePolice) 21 de marzo de 2018