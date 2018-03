“Es una lástima que Amadeus no superara los máximos, deberíamos habernos salido”

Roberto Moro, analista de APTA Negocios, cree que si Amadeus no aguanta los 56,75 en la situación actual, esto conllevaría una pérdida añadida del 3-4%”.



El analista de APTA Negocios asegura que “es verdad que es un poco lástima que Amadeus no haya aprovechado, no por lo que ha sucedido después, sino porque la zona de 63 eran sus anteriores máximos históricos. Cuando vimos que no pudo con él, deberíamos haber salido o al menos haber deshecho la mitad de la posición. Ahora la clave está en 56,75, a ver si aguanta, porque si la pierde conlleva una pérdida añadida del 3-4%”.

Moro también ha hablado de otros títulos de menor capitalización, como CAF. “Para mí hay un soporte claro, que en su momento fue resistencia y máximos históricos, está en los 40 euros, si lo vemos por debajo vamos a deshacer posiciones. Aún así creo que merece la pena aguantar pese a la vela del miércoles”.

“Acciona ya no parece tan interesante, sigue estando en un soportazo en los 60 euros”

“A comienzos de semana fue cuando, visto el soportazo en la zona de 64, podríamos intentar hacer una compra. Pero ya no parece tan interesante, sigue estando en un soportazo en los 60 euros, y dependerá mucho que aguante del contexto general”.