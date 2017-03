“IAG ha tenido un pequeño tropiezo, pero la tendencia sigue siendo alcista”

Nicolás López, director de análisis de MG Valores, habla de IAG y de otros muchos valores en el Consultorio capital de Intereconomía.

El director de análisis de MG Valores afirma que “está bastante claro que mañana subirá la FED los tipos de interés. No cabe duda que en Europa el tema político es el fundamental, la economía va bastante bien, por eso es la política el principal factor desestabilizador. Aun suponiendo que ganara Wilders, casi no tiene opciones de formar gobierno, el mercado no parece que estando muestras de preocupación”.

Además, ha añadido que “en el último mes había habido cierta corrección en el sector, y ayer se produjo una reacción a esa caída, como si hubieran llegado a un punto de suelo. El sector financiero y el sector minero puede ser que estén siendo los que se estén tomando los relevos. Son movimientos de corto plazo, pero la tendencia de fondos sigue siendo alcista”.

IAG

“Lo está haciendo muy bien, se están beneficiando de la caída del precio del crudo, y es posible que el repunte de las materias primas le esté afectando negativamente, la tendencia es alcista, el negocio y las cuentas van bien y la caída de hoy es un tropiezo de corto plazo”.