Iberia da una vuelta de tuerca para cobrar la cláusula ‘no-show’

Lo mismo ocurre cuando no se utiliza alguno de los tramos de un billete de conexión como, por ejemplo, volar directamente desde Madrid a Buenos Aires, a pesar de haberlo adquirido desde Valencia, ya que, de esa forma, era más barato.

Iberia cumple, así, con una sentencia del Tribunal Supremo que anula la cláusula llamada “no-show’, que permite a una compañía aérea cancelar el billete de vuelta si el cliente no utiliza el de ida o un tramo, pero, al mismo tiempo, reconoce el derecho de la empresa a no verse perjudicada, ha explicado hoy el presidente ejecutivo de la aerolínea, Luis Gallego, en un encuentro con la prensa.

El director comercial de Iberia, Marco Sansavini, ha agregado que Iberia ya tampoco cancela los vuelos si no se utiliza la ida o un tramo en Italia, donde hubo una sentencia similar a la del Supremo en España.

PUBLICIDAD

El directivo ha detallado que, ante demandas de clientes o asociaciones de consumidores, en los últimos años, Iberia ha tenido sentencias de todo tipo, unas a favor y otras en contra, lo que muestra que no había un criterio único en los jueces y, por eso, ha mantenido en vigor la cláusula.

Sin embargo, una vez que el Tribunal Supremo dictó su sentencia, ésta se convierte en definitiva y, por tanto, la compañía la está aplicando desde el primer momento, ha subrayado.

Iberia redactará la nueva cláusula, que aún no está definida, porque hay todo tipo de situaciones y casuística y para que no haya prácticas abusivas de ningún lado, pero, en cualquier caso, “lo que sí es claro es que, al igual que ya ocurre, el cliente no perderá su billete si no utiliza la ida o un tramo”.