Los taxistas se abren ya a la reestructuración: “Sobran licencias si entra Uber”

La Federación Española del Taxi, Fedetaxi, ha mostrado pesimismo e inquietud ante el próximo pronunciamiento del Supremo sobre Uber.

El Alto Tribunal decide si acepta el recurso de la Generalitat para evitar la instalación de Uber en Cataluña, o bien permite la entrada de la compañía de servicio de información y no de transporte, por lo que los taxistas tendrían que realizar “una reestructuración” del sector.

Uber está registrada como sociedad de información, y no tiene bajo su cobijo ningún vehículo de los que circula por la ciudad, éstos son propiedad de sus conductores. Uber facilita así la conexión entre conductores y particulares, por lo que no necesitaría tener la licencia ni seguir el protocolo de los taxistas, quienes tienen que cumplir con los requisitos: taxímetro homologado, licencia, conductor, etc.

Fedetaxi, que se personó el miércoles en el proceso que se sigue en el Alto Tribunal, ha opinado que en el caso de que no prospere el recurso presentado por la Generalitat contra Uber se verán abocados a retirar licencias de las calles. No obstante, el problema sería quién se hará cargo de estas licencias, ya que su valor nominal es cero -fueron concedidas gratuitamente por los Ayuntamientos-, y después se creó el mercado de las licencias -sobre todo de conductores jubilados, que vieron una oportunidad de sacarse un dinero tras haber amortizado la suya-.

De esta forma, los taxistas han pedido que el Ayuntamiento las recompre, pero no habría suficiente dinero para poder hacer frente a este gasto. Al tiempo, que si entra Uber finalmente, su valor bajaría con fuerza, como ya ha ocurrido en Nueva York o Florida, donde han pasado del millón de dólares y 800.000 dólares, respectivamente, a solo 200.000 dólares.

El presidente de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal, ha admitido que el veredicto del Supremo les genera “inquietud”, pero ha abogado por eludir la “vía radical” y apostar por la “vía de la razón”, que es, a su juicio, lo que les desvincula de otras asociaciones del gremio que hoy celebraban simultáneamente en Madrid un congreso.

Fedetaxi, que se atribuye tanto la representación del 70% de los taxistas de España (unos 42.000 taxis) como la interlocución válida con la Administración, ha rechazado hoy “cualquier acto violento” y ha condenado a los “energúmenos que destrozan otros coches” VTC (vehículos de alquiler con conductor). Solo en Barcelona hay 10.500 licencias, mientras que en Madrid el número alcanza las 16.500. La entrada de Uber supondría un duro revés para este sector.

Esta organización ha ratificado hoy en su asamblea “contrarrestar por métodos legales la irrupción de multinacionales que no conviven” con el servicio del taxi, en referencia a compañías como Uber.

Pero al margen de lo que decida el Supremo sobre la actividad de la plataforma Uber, el presidente de Fedetaxi ha admitido que existe una sobre oferta de licencias en el sector, debido a la aparición de otras alternativas “legítimas” de movilidad en las ciudades.

“Lo eléctrico se impone”, ha dicho Leal. El presidente de Fedetaxi ha planteado una “retirada controlada” de licencias a largo plazo y la puesta en marcha de un “progresivo plan de ayudas” al abandono de la profesión, con jubilaciones anticipadas y bajas voluntarias.

Como ejemplo y para el caso concreto de la Comunidad de Madrid, Fedetaxi entiende que se podrían retirar al menos 5.000 licencias en un plazo aproximado de diez años. La Federación del gremio cree que habría que “adaptar” el número de taxis a cada población para que tenga una “rentabilidad adecuada”. No obstante, en ese tiempo Uber no tendría problema para conseguir conductores, ya que solo se tendrían que pedir permisos de VTC, cuyas licencias se están disparando en los últimos años.

Para ello, otra de las propuestas aprobadas hoy en la asamblea es el comienzo de una ronda de negociaciones con las fuerzas políticas, para intentar cerrar acuerdos para el sector.

El presidente de Fedetaxi ha admitido que “no pueden frenar” el avance de otros servicios de movilidad para los ciudadanos, como las empresas con vehículos eléctricos. Ha añadido que “empiezan a entrar operadores de todo tipo”, lo que les obligará, ha dicho, a “adaptarse y reestructurar el sector sin revueltas callejeras”.

Fedetaxi ha asegurado que cuando convoque una manifestación lo hará a “escala nacional y porque lo van a entender los clientes y los ciudadanos“. La Federación del Taxi ha propuesto también en su asamblea la creación de una plataforma digital única y de carácter nacional para solicitar taxis, que refuerce su “calidad y competitividad”.