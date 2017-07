“Materializaría los beneficios en Aena rápidamente”

Roberto Moro, analista de APTA Negocios, contesta a los oyentes del Consultorio Capital de Radio Intereconomía que preguntaban por títulos como Aena.



El analista de APTA Negocios ha comenzado contestando a otro oyente que preguntaba por otra entidad como Telefónica. “Es complicado porque el sector no acompaña. Todos los importantes en Europa llevan una mala dinámica, también es verdad que Orange por ejemplo está en un soporte brutal igual que Telefónica, así que yo hoy tomaría la postura de vender porque podría tener un rebote importante. Si no rebota, el siguiente nivel de control son los 8,60, aunque quizás sí me las quitaría, pero insisto en que se puede ver un rebote”.

“Aena tiene una resistencia en 170 y otra brutal en 185”

“Está ahora mismo en un soporte, de no detenerse ahora la caída podría ir a 158,10 o a 151,70, aunque habrá que ver. Lo suyo es materializar beneficios y además con alegría. Tiene una resistencia en 170 y una brutal en 185”.

Roberto Moro también ha analizado la situación de Liberbank, asegurando que “ahora mismo tiene una clarísima zona de control en 0,80 y desde ahí ha estado rebotando casi cada día. Ahora hay que ver si es capaz de completar algún Fibonacci”.