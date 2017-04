“Mientras Amadeus no pierda los 44 euros no muestra la más mínima debilidad”

Para Carlos Doblado, estratega de Ágora Asesores Financieros EAFI, Amadeus está en un gran momento, aunque puede haber lugar a correcciones.

El estratega de Ágora Asesores Financieros EAFI ha comenzado hablando de BMW, el gigante alemán del sector automovilístico. “BMW es un valor que tiene un patrón muy interesante, está en zona para toma de posiciones, y por encima de su soporte se configuró una gran vuelta, y a mí me gusta mucho, pero no tiene lo que presenta Amadeus, que es el momento, y para eso tendría que superar los 86 euros”.

Además, Carlos Doblado ha hablado de la situación de Amadeus, apuntando que “por mucho que lo mire no lo voy a encontrar porque ha subido mucho, le han puesto por las nubes porque se lo ha ganado, pero no significa que no pueda tener correcciones por el camino. Mientras no pierda los 44 euros no pierde la más mínima debilidad”.

“MásMóvil está al alza, no le vendería, pero me preguntaría cuándo va a caer”

“Es complicado acercarnos a títulos estrechos, que tienen una flotación tan escasa. MásMóvil tiene una tendencia muy alcista, no lo vendería, pero también preocupa porque lo vas a ver subir todo el rato y te preguntas cuándo va a caer”.