“Pese al escenario general, Amadeus sigue siendo una buena opción”

Amadeus ha sido uno de los títulos protagonistas en el Consultorio de Bolsa de Radio Intereconomía, con Roberto Moro, analista de APTA Negocios.



PUBLICIDAD

Moro también ha hablado de otros valores, como BMW. “Ha rebotado antes de llegar al soporte que presenta en 81,90. Es verdad que puede tener algún rebote añadido, ahora bien, si se va por debajo de 85 euros es ahí el momento para vender”.

“Si OHL se acerca a los 3,80 y no puede con ello también sería un buen momento para salirse”

“El problema aquí es algo más complejo. El soporte que nos marca el gráfico es 2,95, y eso lógicamente queda muy alejado del nivel actual. Podemos establecer el nivel de salida si se fuera hacia abajo en 3,20. No sabemos la profundidad del rebote que estamos viviendo, mientras tanto se puede mantener. Y si se acerca a los 3,80 y no puede con ello también sería un buen momento para salirse”.

Otro oyente preguntaba también por Amadeus y Aena. “Son dos títulos que me siguen gustando. Amadeus pese al escenario general sigue marcando un nuevo máximo histórico. Con un stop loss de 66,90 en precio de cierre me parece una buena opción, incluso en el momento actual, me encantan este tipo de títulos que entran en esta secuencia”.