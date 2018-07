Ryanair se enfrenta a un verano convulso: huelga el 12 de julio en Irlanda

Ryanair se enfrenta no solo a las huelgas de controladores sino también a la guerra social en el seno de la compañía. El 12 de julio los pilotos de Irlanda del sindicato IALPA irán a la huelga de 24 horas por las condiciones laborales que mantienen la aerolínea de bajo coste.

La decisión ha sido adoptada por la gran mayoría del centenar de pilotos contratados directamente por Ryanair que están afiliados a la Asociación de Pilotos Irlandeses de Aerolíneas (IALPA), según informaron fuentes de este colectivo. La aerolínea radicada en Dublín anunció el pasado diciembre que, por primera vez en su historia, reconocería a los sindicatos independientes de sus trabajadores, entre ellos pilotos y tripulaciones de cabina.

No obstante, después de meses de negociaciones IALPA ha decidido adoptar medidas de fuerza al considerar que la empresa no está “tomando en serio” sus demandas y que se han efectuado suficientes progresos respecto a las mejoras salariales y condiciones laborales. Por este mismo motivo, los sindicatos de otros países, como España y Portugal no descartan tampoco llevar a cabo acciones ante la falta de seriedad de la aerolínea.

En una situación similar se encuentran los tripulantes de cabina de las bases europeas y norteafricanas de Ryanair, cuyos representantes se reúnen desde hoy y hasta mañana en Dublín para presentar una carta de demandas y estudiar la convocatoria de huelgas este verano, si la respuesta de la aerolínea no es positiva.

“Tripulantes de Cabina Unidos” de Ryanair, con 5.000 personas, no descartan hacer huelga en julio y agosto

El colectivo “Tripulantes de Cabina Unidos” de Ryanair (CCU, en sus siglas en inglés), que representa a más de 5.000 trabajadores, ha advertido de que podría efectuar parones a finales de julio o principios de agosto, lo que afectaría a miles de pasajeros en los días más señalados de la temporada estival.

La aerolínea líder en Europa del sector de bajo coste tiene abierto otro frente desde principios de año con las huelgas de los controladores aéreos franceses, que han provocado hasta la fecha cancelaciones de vuelos a más de 750.000 pasajeros.

En este sentido, Ryanair informó hoy de que los parones de los controladores aéreos y la falta de personal en sus plantillas francesas, británicas y Alemanas provocaron la suspensión de más de 1.100 vuelos durante el pasado junio, frente a los 41 registrados en ese mismo mes del año anterior.

Ryanair volvió hoy a pedir a la Comisión Europea (CE) y a los gobiernos comunitarios que “tomen medidas urgentes” para evitar el colapso este verano del control del tráfico aéreo en el continente y “amortiguar su impacto” en los “planes vacacionales de millones” de pasajeros.

“Lamentablemente, a más de 210.000 clientes de Ryanair se les cancelaron sus vuelos en junio como consecuencia de los cuatro fines de semana de huelgas y la continua falta de personal en el Reino Unido, Francia y Alemania”, señaló hoy en un comunicado su director de mercadotecnia, Kenny Jacobs.