El grupo balear Palladium, por el Only You Atocha, premio Hotels & Tourism de CaixaBank

El Only You Atocha y el Hotel Aire de Bardenas han sido los ganadores a nivel nacional de los premios Hotels & Tourism de CaixaBank en las categorías de “Mejor establecimiento hotelero” y “Mejor Proyecto de Innovación turística”, respectivamente.

Por su parte, en la categoria “Responsabilidad Social Corporativa” se ha producido un triple empate, resultando vencedores el Grupo ML Hoteles, Guitart Hoteles y Meliá Hotels International. Este ha sido el resultado de la primera edición de los premios CaixaBank Hotels & Tourism que reconoce la innovación, sostenibilidad y RSC de las empresas turísticas de todo el Estado.

El acto de entrega de premios se ha celebrado hoy en el stand de CaixaBank en Fitur, la feria turística más relevante del sector. CaixaBank, entidad financiera de referencia en el sector hotelero y turístico, ha creado los premios Hotels & Tourism con el objetivo de impulsar nuevas actuaciones que ayuden a fomentar la mejora y renovación de las empresas dedicadas al turismo, sector estratégico para el país. La entidad pretende que estos premios se conviertan en referentes dentro del sector.

Mejor Establecimiento Hotelero

El grupo hotelero balear Palladium, por su hotel Only You Atocha (Madrid), ha sido seleccionada como mejor empresa en la categoría de “Mejor Establecimiento Hotelero”. El jurado ha valorado “el diseño rompedor, su excelente oferta de restauración y eventos y su ubicación”. El jurado también ha destacado que Only You ha introducido un nuevo concepto de hotel con experiencias que fusionan gastronomía, cocktelería y música. La presidenta del del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, ha sido la encargada de entregar el premio a Juan Serra, director general de Ayre Hotels y Only You Hotels.

Mejor proyecto de Innovación Turística

El Hotel Aire de Bardenas (Tudela – Navarra) ha ganado el premio a la “Innovación turística” por su arquitectura, diseño, localización, tranquilidad y gastronomía. Sus habitaciones son cubos que miran al paisaje, frente al parque natural de Bardenas Reales, Reserva de la Biosfera. El jurado ha destacado también sus 9 habitaciones burbuja que están orientadas hacia el amanecer.

El Hotel Aire de Bardenas obtiene el premio al “Mejor proyecto de innovación turística”

La directora y propietaria del hotel, Natalia Pérez, ha recogido el premio de manos de Maitena Ezkutari, directora general de Turismo y Comercio del Gobierno de Navarra.

Triple empate en el mejor proyecto de RSC

En la categoria de mejor proyecto de Responsabilidad Social Corporativa, se ha producido un triple empate, resultando ganadores el Grupo ML Hoteles, Guitart Hoteles y Meliá Hotels International.

Del grupo malagueño ML Hoteles, el jurado ha valorado su actuación en RSC a través de diferentes proyectos que van desde contribuciones benéficas, formación del personal en sostenibilidad, inserción laboral de personas con discapacidad en su programa “Juntos Somos Capaces”, compromiso medioambiental y de crecimiento responsable.

El consejero delegado de ML Hoteles, José Carlos Escribano, ha siodo el encargado de recoger el galardón, entregado por el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González..

En cuanto a Guitart Hotels (Costa Brava – Girona), el jurado ha destacado que la RSC es parte de su cultura de empresa desde hace 60 años: políticas de fomento del empleo para personas en riesgo de exclusión social, jóvenes y mayores de 45 años; colaboración con Cáritas; están adheridos al programa Incorpora de “la Caixa”. Además, con la creación de la Fundació Climent Guitart, han impulsado aún más la solidaridad y la corresponsabilidad con numerosas iniciativas.

La presidenta de Guitart Hoteles, Cristina Cabañas, y su director general, Roberto Torregrossa, han recibido el premio que ha sido entregado por el alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat.

Por lo que respecta a Meliá Hotels International, el jurado ha valorado especialmente el Palau de Congressos de Palma, que pretende convertirse en pieza clave de la transformación económica de la ciudad, siendo un nuevo eje social y cultural para los residentes. La filosofia aplicada al Palau se basa en los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU: empleo, producto responsable, negocio ecoeficiente y promoción de ocio social. El jurado ha valorado el efecto del Palau en la transformación del modelo turístico de la ciudad, al impulsar el segmento MICE (reuniones, incentivos, congresos y exposiciones) lo que contribuye a reducir la estacionalidad de la demanda.

La vicepresidenta de Meliá Hotels International y vicepresidenta de RSC, Lourdes Ripoll, ha recibido el premio de manos de la presidenta del Govern Balear, Francina Armengol.

El jurado de los Premios Hotels & Tourism de CaixaBank está formado por especialistas en el sector turístico y en Responsabilidad Social Corporativa y por instituciones relevantes del sector como son la Confederación Española de Hoteleros y Alojamientos Turísticos (CEHAT), la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE), la Fundación “la Caixa”, la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) y CaixaBank. El jurado ha valorado más de 40 candidaturas presentadas por empresas hoteleras de todo el Estado y que han resultado ganadoras de la fase regional.

Accéssits

Hoteles Santos, por el Gran Hotel Miramar de Málaga ha obtenido el accésit en la categoria de “Mejor establecimiento hotelero”. Este hotel forma parte de las más importantes colecciones de hoteles de lujo y ha recibido numerosos premios. El jurado ha valorado especialmente su gastronomía ecológica y proveedores de kilómetro cero, además de su huerto propio, la generación de más de 150 empleos directos de los que un 65% son mujeres, la elevada conciencia medioambiental y la eficiencia energética.

José Luis Santos, presidente del Grupo Hoteles Santos, ha recibido el premio, entregado por la presidenta balear, Francina Armengol.

Por su parte, el grupo Med Playa ha obtenido el accésit en la categoria de “Mejor proyecto de innovación” por una solución basada en modelos predictivos que les ayuda a optimizar su gestión de la ocupación, maximizar sus ingresos y minimizar los riesgos de overbooking. El sistema permite prever qué reservas tienen muy alta probabilidad de cancelación y se pueden poner de nuevo a la venta o lanzar ofertas a los clientes.

En este caso, el encargado de recoger el premio ha sido Eloy Fábrega, director de Efimática del Grupo Med Playa, de manos de Maitena Ezkutari, directora general de Turismo y Comercio del Gobierno de Navarra.

Apuesta por el sector turístico y hotelero

CaixaBank Hotels & Tourism es una línea de negocio creada para consolidar el liderazgo de la entidad en el mercado turístico a través de un nuevo modelo de proximidad con las empresas y negocios hoteleros. Cuenta con un equipo de 30 profesionales, repartidos por todo el territorio español, que ofrecen a cada cliente la atención personalizada que necesita y un servicio de alto valor añadido, basado en la excelencia, calidad y proximidad.

CaixaBank se ha consolidado como la entidad que eligen las empresas. Según el estudio de penetración de mercado de FRS Inmark, el 48% de las compañías españolas que facturan entre 1 y 100 millones de euros son clientes de CaixaBank. CaixaBank cuenta con una red especializada formada por 120 centros repartidos por todas las comunidades autónomas españolas en los cuales trabajan 1.245 profesionales altamente especializados y en constante formación, con sólida reputación en el asesoramiento de empresas.