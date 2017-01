“El turismo en República Dominicana no es solo Punta Cana”

Leila Boasier, directora de turismo de República Dominicana en España y Portugal, habla del turismo y de los españoles que visitan el país caribeño.

Boasier arroja datos de los españoles visitantes, “en este momento contamos con 150.000 españoles que nos visitan, queremos que esto suba, porque contamos con uno de los mejores productos del Caribe, y si la damos a conocer más pronto veremos los resultados”.

“En todo lo referente a Europa, habíamos tenido crisis y eso se ha notado, pero en los últimos años hemos ido saliendo y se ha visto en los resultados de los turistas europeos, como los españoles, poco a poco. Tenemos que trabajar y promocionar más el país y distintos nichos de mercado”.

Mucho más que playa y sol

“El año pasado decreció un 3%, si terminamos el año en positivo sería un gran resultado, tenemos mucho más que ofrecer que el turismo de sol y playa, porque no es solamente eso. Nosotros somos líderes en golf, contamos con una naturaleza exuberante y algunas de las montañas más altas del Caribe, es algo que poca gente conoce, además tenemos durante todo el año temperatura de verano”.

Sobre el turista español ha señalado que “básicamente busca descanso, el 90% de nuestros visitantes lo hacen por recreo, con la mejor estructura hotelera de todo el Caribe, con una gran parte de inversión española. Debemos sacarle provecho a esto, nos unen lazos históricos. Tenemos zonas culturales, ir a Santo Domingo es como una oferta complementaria para quien va a una playa”.

Hoteles y tipología del turista

“En esta edición nosotros tenemos una demanda impresionante de cadenas hoteleras del sector privado. Además el dominicano es una persona muy cálida. El turista más del este no busca lo mismo, no hay tanta afinidad, el idioma, la frialdad…el español es más dado a salir, no solo a quedarse en el hotel”.