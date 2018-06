NH rechaza el bajo precio de la opa de Minor

Fernández ha explicado, en su intervención en la junta general de accionistas del grupo, que, aunque Minor ofrece liquidez en comparación con la anterior propuesta de Barceló, que fue rechazada por NH a principios de este año, su valoración no supone una prima de control sobre el actual valor de mercado de la compañía ni el futuro.

También las recomendaciones de los analistas apuntan en este sentido, al situar el precio objetivo de NH por encima de 7 euros, por lo que, a salvo de que se produzca una mejora de la oferta y a la espera de la formulación oficial de la opa, sería recomendable seguir siendo accionista de la cadena hotelera española, ha señalado.

Fernández ha anunciado que esta misma tarde se celebrará un consejo extraordinario que nombrará un banco en relación a la opa para que emita un informe al respecto en un plazo máximo de 10 días naturales desde su lanzamiento.

En su opinión, también es importante escuchar los planes estratégicos de Minor para NH y ha asegurado que el consejo de administración trabajará en que se mejoren los términos de la oferta, sin perjuicio al cumplimiento de las limitaciones de actuación de los consejeros contenida en la normativa en este tipo de operaciones.

Ante la opa de Minor y los cambios de consejeros, muchos accionistas han pedido la dimisión de Fernández por conflicto de interés, al representar a Oceanwood, que ha facilitado la opa de la tailandesa a través de su acuerdo de compraventa de acciones de NH.

Además, según los accionistas intervinientes, están en conflicto de interés estructural los tres consejeros de Minor -William Ellwood Heinecke, Emmanuel Jude Dilipraj Rajakarier y Stephen Andrew Chojnacki- cuyo nombramiento no ha necesitado ser sometido a votación, al poder ejercer el derecho a la representación proporcional (ostentan el 29,82 % del capital de NH).

Cuatro horas de junta de accionistas

La junta ha durado casi cuatro horas, debido a las intervenciones de numerosos accionistas y la votación que se ha llevado a cabo de su propuesta de cese de los tres consejeros de Minor que, finalmente, ha sido rechazada.

La junta ha rechazado la propuesta de los mismos accionistas de cese de los consejeros de Oceanwood, incluido el propio Fernández.

A juicio de los accionistas que han intervenido, Minor compite en algunos mercados como Portugal y Brasil con NH, por lo que existe un claro conflicto de interés.

Ya en el arranque de la junta, varios han manifestado sus objeciones a que Fernández presidiera la mesa, algo que, a su juicio, debería corresponder al vicepresidente, José Antonio Castro (Hesperia).

Castro ha acusado a Fernández y al fondo que representa de tener un pacto oculto con Minor para que ésta compre NH a menor precio posible y ha explicado, que, si el consejo no le hubiera cesado como presidente de la comisión delegada el pasado 12 de junio, las propuestas de Oceanwood no se habrían aprobado, al no contar con votos delegados.

Castro se ha comprometido, asimismo, a defender desde su puesto en el consejo a todos los accionistas.

Fernández ha negado cualquier acuerdo con Minor y ha defendido su neutralidad ante la opa y ha insistido en que la oferta es mejorable, pidiendo a los accionistas que esperen a la decisión formal del consejo sobre la propuesta de la compañía tailandesa.

En cuanto a la competencia de Minor en Portugal y Brasil, ha dicho que su presencia es muy limitada y, además, la compañía asiática ha propuesto ceder la gestión de los hoteles situados en dichos mercados a NH.