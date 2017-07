Rafael Gallego, Presidente de CEAV, repasa la situación del turismo español, que sigue batiendo récords, y con buenas perspectivas para este 2017.

El Presidente de CEAV asegura que “estamos recuperando los niveles pre-crisis tanto en los hábitos de viaje como en número de ingresos de las agencias, y más importante, el número de empleados. Hay más de 60.000 empleos directos por parte de la agencias de viajes, ya se han recuperado todos los que se perdieron durante la crisis. La actividad está creciendo entre un 8 y un 15%”.

“Volvemos a reservar las vacaciones más o menos con unos tres meses de antelación, y esto permite negociar y contratar de mejor manera”.

Tailandia, primer destino español en Asia

“Tailandia sigue siendo el primer destino de los españoles cuando volamos a Asia, luego tenemos Japón que con la nueva conectividad con Madrid ha hecho que crezca el número de turistas. Curiosamente el crucero sigue creciendo, además es el único que no vivió la crisis y siguió creciendo”.

Gallego también añade que “hay que luchar contra la inseguridad de los destinos, dentro de nuestro país la situación que tuvimos sin Gobierno provocó que se limitaran los viajes. Yo sigo diciendo que no se puede hablar de masificación, en Baleares en 2015 no se hablaba de masificación, y políticos como Colau no sé si lo hacen por ignorancia o por mala intención, porque vivimos una situación de éxito por el cierre de otros destinos”.

Por último, ha señalado que “el alquiler turístico ha venido para quedarse, lo que hay que hacer es regularlo y castigar al que lo haga de manera ilegal para que florezca toda la economía sumergida”.