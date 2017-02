azValor: 13.000 clientes y 1.700 millones en gestión en su primer año

Álvaro Guzmán de Lázaro, director de inversiones de azValor, habla en Capital del desarrollo de su empresa, de los productos y de los planes de futuro.

Guzmán ha comenzado diciendo que “hemos cerrado el año pasado, que ha sido el primero de actividad con muy buenos resultados. Han confiado en nosotros casi 13.000 clientes, que nos han confiado 1.700 millones de euros en gestión”.

También ha hablado de azValor internacional, uno de sus productos, “el año pasado nos dio un +21% y en lo que va de año sube un 5,5%. Comprar materias primas en 2016 era lo que menos riesgo tenía, elegimos compañías que no tenían deuda y un accionariado que se preocupa por la empresa. Fue tan bien que tuvimos que vender mucha parte de esas empresas, aunque no todo. En bancos no hemos entrado, tuvimos dos en cartera pero fueron dos excepciones”.

“Tuvimos acciones de Bankia y de Bankinter pero las hemos vendido ya, somos muy estrictos”

“azValor internacional tiene 1.020 millones en gestión ahora mismo. Con los partícipes que nos han apoyado desde el principio tenemos un pacto, y en 2.500 millones cerramos los fondos y dejamos abierto un fondo de grandes compañías, el Alpha”.

El Alpha es otro de los productos que ofrecen desde azValor, “el Alpha será un fondo que tenga empresa con balances sólidos y difíciles de copiar, y grandes compañías de todo el mundo. Nosotros en Asia o Estados Unidos nos cuesta un poco invertir, será más en compañías europeas”.

“Nuestra idea en tres años es tener cuatro gestores”

“Tras la ruptura con Paramés, algunos de los mas afines a él salieron, pero también entró gente. Salieron 20 millones y hubo entradas brutas muy muy superiores. Nuestra idea en el futuro, unos tres años, será pasar de tener dos gestores a cuatro”.