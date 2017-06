“El M&G Optimal Income ha evolucionado al total return, sigue siendo interesante”

El fondo de M&G ha sido uno de los protagonistas en el Consultorio de Fondos PROFIM de Radio Intereconomía con Juan Luis Sevilla y Mar Barrero.



PUBLICIDAD

Los analistas han comenzado contestando a un oyente que preguntaba por el Crédit Suisse small and mid cap Europe Equity Fund. “Si no está en alguna plataforma como Tressis que son de las más grandes de las que más oferta tienen habría que ver en la CNMV con qué entidades tiene la empresa acuerdos para distribuir este producto. Puede ser que no esté abierta a todo tipo de inversores o porque aún no esté disponible, pero sí que es un valor interesante ahora mismo”.

“M&G tien una gama de productos mixtos dependiendo del riesgo que se quiera asumir”

“Es un viejo conocido de la casa, últimamente se oye menos porque tiene una gama de productos mixtos dependiendo del riesgo que se quiera asumir. El fondo ha evolucionado más al total return, pero bueno, creo que es un fondo interesante. Pasaría de un fondo de dinero a otro donde va a haber cierto movimiento, la clave es saber si se va a sentir cómodo o no. Necesitaríamos saber todas las reglas del juego para decidir, a priori, el cambio puede aportarle algo de valor”.