“El Penta Inversión ha aguantado muy bien en el primer semestre”

Mar Barrero, analista y miembro del comité de inversión de Profim EAFI, analiza el mercado de fondos de inversión, y habla del fondo de Penta entre otros productos.



PUBLICIDAD

La especialista ha empezado hablando de los fondos de retorno absoluto. “Dentro del retorno absoluto que es una categoría muy amplia, hay mucha dispersión pero algunos como el Penta Inversión han aguantado muy bien en el primer semestre. El Euro Patrimoine de Carmignac está cambiando su política de gestión y pensamos que también puede ser esa alternativa que acompañe en lo que resta de ejercicio si el entorno sigue volátil”.

Además, ha apuntado que “pensamos que también habría que mirar la renta variable europea, como el Henderson Euroland. Luego está el Schroder Euro Equity que ha aguantado mejor que el de Henderson…podría sustituirle”.

Go Caixa Selección

“Es un producto que no lo hace mal en mercados alcistas y con cierta tendencia. Con correcciones estos productos también sufren. Dentro de la oferta de la Caixa, es una alternativa a tener en cuenta. Eso no quita que este año también esté corrigiendo y que haya acumulado pérdidas. Dentro de productos de renta variable de la caixa hay mucha oferta. Diversificaríamos un poco y no pondríamos todos los huevos en la misma cesta”.