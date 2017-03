“El Pictet Robotic ha alcanzado un volumen patrimonial muy elevado, no dejan entrar a nadie más”

Los fondos especializados en robótica como el Pictet Robotic están al alza, según Juan Luis Sevilla y Mar Barrera, analistas de PROFIM.

PUBLICIDAD

Para empezar, una oyente ha preguntado por tres fondos del Banco Santander, el renta fija mixta euro internacional, el variable mixto internacional, y uno garantizado.

Los especialistas han afirmado que “esto es la historia la revés, cuando uno va a a una entidad financiera debe recibir asesoramiento. Hay que decirle por dónde se tiene que enfocar el patrimonio, y no pasar la responsabilidad al cliente. Le han dado medio catálogo de la casa, los productos pueden ser interesantes con un mercado claro. Si quiere asumir cierto riesgo yo asumiría un mixto de la zona internacional y luego el moderado para coger más beta de la cartera, y si no, cogería el garantizado”.

“El sector de la robótica le hemos recomendado bastante”

“El sector de la robótica le hemos recomendado bastante, el Pictet Robotic lo recomendábamos hasta ahora, pero ya ha alcanzado un volumen patrimonial muy elevado y prefieren no dejar entrar a más. Fidelity y alguna otra cosa también ofrece opciones. Y yo en fondos monetarios, si es para liquidez no me iría a uno internacional por el riesgo de divisa”.