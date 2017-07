Juan Luis Sevilla y Mar Barrero, analistas de PROFIM, analizan el mercado de fondos, destacando el producto de Sabadell.



Desde PROFIM han comenzado contestando a una oyente que preguntaba por fondos de índice Ibex. “Cuando hay una tendencia muy clara, aprovechando correcciones se puede aprovechar una nueva subida, aunque nosotros somos más de probar fondos de gestión activa, para no encorsetarse a lo que diga un índice. Se puede tener más sobreponderación en el sector financiero o no. En meses estivales es un momento para guardar la ropa y estar con la caña preparada y tener cierta liquidez, y no tener prisa”.

Bankia Soy Dinámico, Bankia Soy Flexible, y Sabadell Urquijo Mixto

“Yo optaría por uno de los dos de Bankia en función del perfil de riesgo del inversor. Son carteras de fondos y dentro de la misma gestora la diversificación no se diferencia mucho. No le hace una buena diversificación tener a los dos. Y en cuanto al Urquijo mixto, Sabadell tiene una oferta amplia de fondos, es algo que nos gusta más porque les da más flexibilidad. En mercados bajistas un fondo de gestión activa va a poder defenderse mejor, así que el Urquijo mixto nos parece muy bien”.