“Ser selectivo y gestionar activamente serán las claves de la inversión este año”

José María Luna director de análisis de PROFIM, y Juan Luis Sevilla responsable de asesoramiento patrimonial hablan sobre fondos de inversión en el Consultorio Capital.

Los analistas aseguran que “el sector de las materias primas es lógico que veamos consolidación tras su gran arreón, el fondo me gusta, no lo hace mal pero también hay otros, es un fondo que se puede tener si eres agresivo. Nosotros recomendamos más la gestión activa, y ser más selectivos sobre las acciones y los sectores”.

La estrategia, clave en los fondos de inversión

“Los fondos de inversión me gustan para el inversor moderado tirando a conservador, se complementan entre ellos, hay que guardar la paciencia, con fondos como el de Nordea. Yo no me enamoro de los fondos de inversión, me enamoro de las estrategias. Yo echo un poco en falta bolsa española”.

También avisan de que no hay que dejarse llevar por rentabilidades pasadas. “Las emergentes y las tecnologías están yendo muy bien y queremos subirnos al carro, pero cuidado con esto porque hay que analizar si nos interesa y las volatilidades de estos productos. El Fonduxo es un mixto, es 100% rentable y en otras divisas y en países emergentes con volatilidades grandes. Podría dejar al gestor qué ponderación tienen en los emergentes y a partir de ahí elegir un producto”.