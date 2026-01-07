ARCO Comercialización cierra 2025 con más de 700 viviendas vendidas con nuevos lanzamientos para 2026

ARCO Comercialización ha cerrado el ejercicio 2025 con resultados históricos que

consolidan su posicionamiento como una de las comercializadoras inmobiliarias de

referencia en la Comunidad de Madrid. La comercializadora ha tenido un gran volumen de

ventas impulsada por la fuerte demanda residencial y por un modelo de comercialización

adaptado a las necesidades reales del comprador.

En 2025, ARCO Comercialización ha cerrado la venta de más de 700 viviendas,

correspondientes a 8 promociones residenciales, lo que ha supuesto un volumen de

ventas superior a los 210M€ millones de euros.

Las viviendas iniciaron su comercialización en 2024 y se entregarán en su mayoría en 2026,

cerca del 60 % de las promociones correspondieron a vivienda protegida mientras que

el 40% restante corresponden a proyectos de vivienda libre.

En el plano geográfico, la actividad de ARCO Comercialización ha cubierto la corona

exterior de la Comunidad de Madrid, con especial presencia en municipios como Leganés,

Getafe, Móstoles, Cobeña, Valdemoro y Parla, aunque la comercializadora ha ampliado su

radio de actuación a nuevas localizaciones como Los Berrocales, Torrejón de Ardoz y

Brunete ante la creciente demanda residencial.



“El ejercicio 2025 ha sido especialmente positivo, no solo en términos de volumen, sino

también de confianza del comprador. Hemos logrado altos niveles de absorción en fases

iniciales de comercialización, incluso en un contexto marcado por la prudencia financiera”

“Hemos llegado tanto al perfil de comprador joven y de primera vivienda como al cliente

repositor al que ayudamos a vender su antigua vivienda con nuestro departamento de

segunda mano”, señalan desde ARCO Comercialización.



Previsión 2026: más producto, nuevas ubicaciones y crecimiento sostenido

De cara a 2026, ARCO Comercialización prevé mantener su actividad con la entrega de las

citadas Promociones y el relevo con nuevos proyectos.

“Los actuales compromisos para 2026 suponen más de 350 viviendas que saldrán a

comercialización en 2026 en distintos municipios madrileños y esperamos cerrar acuerdos

con promotores que nos permitirán superar esta cifra.”

La compañía continuará reforzando su especialización en el segmento de vivienda

protegida, considerado clave para facilitar el acceso a la vivienda en un mercado

caracterizado por la escasez de oferta asequible.

Asimismo, la previsión para 2026 incluye la entrada en nuevas zonas en desarrollo como

Brunete, municipio donde acaban de abrir una nueva oficina. ARCO Comercialización

fortalece así su red comercial apuesta por procesos de venta cada vez más transparentes,

acompañando al comprador desde las primeras fases del proyecto, hasta la entrega de la

vivienda.



“En 2026 seguiremos apostando por un crecimiento responsable y alineado con la realidad

del mercado. La vivienda protegida seguirá siendo un eje estratégico, al tiempo que

reforzamos nuestro papel como socio comercial de confianza para promotores y

compradores”, añaden desde la compañía.

Con estos resultados y previsiones, ARCO Comercialización afronta el próximo ejercicio con

una posición sólida y una clara vocación de crecimiento, en un momento clave para el

sector residencial y el acceso a la vivienda en la Comunidad de Madrid.