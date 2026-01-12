Insur convoca Asamblea de Bonistas para la novación de su bono de 30 millones de euros

Inmobiliaria del Sur, S.A. (“Insur”) ha comunicado al MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija) y a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) que su filial Insur Promoción Integral, S.L.U. (“El Emisor”), sociedad cabecera de su negocio de promoción, ha convocado la Asamblea de Bonistas para someter a aprobación la novación del Bono emitido en MARF en diciembre de 2021, por importe de 30 millones de euros y vencimiento el 10 de diciembre de 2026.



La Asamblea se convoca con el fin de novar las condiciones de la Emisión ante la oportunidad que

brinda actualmente el mercado inmobiliario en general y el de la promoción residencial en particular.

Se amplia de esta forma el uso de los fondos a activos y localizaciones en los que el Emisor y su

Grupo operan en la actualidad, permitiendo la inversión parcial de los fondos del Bono a través de Joint

Ventures (sociedades participadas por el Emisor e íntegramente gestionadas por éste) y ampliando el

vencimiento de la misma hasta el 10 de diciembre de 2030.



Bestinver Securities ha sido mandatado como asesor financiero del Emisor en la novación, tras haber

actuado como entidad coordinadora global y entidad colocadora del Bono emitido en diciembre de

2021.