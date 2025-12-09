Madrid: cómo responder al millón de nuevos habitantes que llegarán antes de 2050

Hoy ha arrancado Madrid Foro Urbano Internacional 2025, un encuentro anual que busca posicionar a la capital como laboratorio vivo de soluciones urbanas frente a los retos del siglo XXI. Organizado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) y enmarcado en la iniciativa Madrid 2050, el foro reunirá hasta el jueves en su sede a más de 95 expertos internacionales, arquitectos, responsables de estrategias urbanas, académicos, representantes institucionales y del sector privado.

Ha inaugurado el encuentro Sigfrido Herráez, decano del COAM, quien ha afirmado que “Madrid se encuentra en un momento decisivo para repensar su modelo urbano, anticipar su crecimiento y reforzar su papel como ciudad global capaz de liderar debates que afectan a todo el planeta”. Le han acompañado en la apertura institucional la directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, D.ª María José Piccio-Marchetti, y el delegado del Área de Gobierno de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, D. Álvaro González.

A partir de estos desafíos, el foro se organiza en torno a cuatro grandes líneas temáticas, definidas por los grupos de trabajo de Madrid 2050 y concebidas como los ejes que guiarán la transformación urbana de la ciudad. Habitar se centra en la habitabilidad y la vivienda, con el objetivo de garantizar un parque residencial suficiente, de calidad y energéticamente eficiente. Moverse y consumir de manera responsable aborda la movilidad, las infraestructuras y el uso eficiente de recursos como la energía y el agua, impulsando modelos sostenibles y circulares. Encontrarse pone el foco en el espacio público y los equipamientos dotacionales como motores de cohesión social, actividad económica y bienestar.

Por último, Regenerar trabaja sobre la ciudad existente, promoviendo la rehabilitación y transformación de los barrios desde la innovación y la memoria urbana, reforzando la identidad de cada entorno y la calidad global del espacio urbano.

Los diálogos del encuentro se articulan en formato bilateral con ciudades como Tokio y Viena, centradas en vivienda; Estocolmo y Singapur, sobre espacio público; Copenhague y Londres, en regeneración urbana; y París y Oslo, sobre movilidad. Además, se celebran debates transversales sobre infraestructuras ferroviarias, el papel de las instalaciones deportivas, la gestión del agua y la integración de políticas urbanas sostenibles, en los que participan expertos de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), la UNECE (Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas), el MIT (Massachusetts Institute of Technology) y otras instituciones.