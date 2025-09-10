Juan Antonio Gómez – Pintado presidirá la nueva asociación, que surge con el objetivo principal de impulsar la madera en la construcción y promover una gestión del territorio sostenible y eficiente
Nace la Asociación para la Gestión Forestal y la Edificación con Madera, AGEFEM, con el propósito de fomentar el
uso de la madera en la construcción de viviendas como palanca estratégica para promover una gestión forestal adaptativa y digital que revitalice la bioeconomía forestal nacional y el territorio rural.
AGEFEM surge tras los devastadores incendios ocurridos en España durante el verano de 2025 con unos objetivos claros: Fomentar el uso de la madera en la construcción de viviendas, como motor de transformación para una gestión forestal sostenible, adaptativa,
y digital.
Entre los objetivos :Promover la innovación tecnológica en la cadena monte-industria,
especialmente en procesos de trazabilidad, digitalización y cumplimiento del Reglamento sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR) de la UE, participar en el debate público sobre el acceso a la vivienda, proponiendo alternativas constructivas con madera como solución viable, eficiente y sostenible para paliar el déficit habitacional en España, otro de los objetivos es facilitar el diálogo intersectorial entre los sectores de la construcción,
forestal, industrial y tecnológico, para desarrollar soluciones integrada, además fomentar estudios y proyectos sobre la adaptación al cambio climático de aquellas especies forestales que cumplen los requisitos técnicos del
Código Técnico de la Edificación, CTE, en cuanto a: resistencia estructural, salubridad, aislamiento acústico y térmico, también comportamiento frente al fuego y sensibilizar a la sociedad sobre el papel estratégico de la madera
estructural en la construcción de viviendas, destacando su contribución a la transición ecológica, la descarbonización del sector de la edificación, el impulso de la economía circular y la prevención de incendios
forestales mediante una gestión forestal activa y sostenible.
Para ello, la nueva asociación trabajará en un decálogo de medidas:
- Representación del sector de la construcción con madera ante
organismos de carácter público y privado.
- Organización de jornadas, congresos y seminarios especializados en
construcción con madera.
- Elaboración de estudios técnicos, informes y propuestas normativas
orientadas a promover el uso de la madera en edificación.
- Promoción y desarrollo de proyectos piloto y demostrativos en el ámbito
de la construcción de viviendas con madera, así como en la implantación
de modelos de gestión forestal basada en tecnología digital.
- Establecimiento de alianzas estratégicas con universidades, centros
tecnológicos, administraciones públicas y empresas.
- Desarrollo de campañas de comunicación y sensibilización centradas en
la construcción con madera como eje dinamizador del sector forestal
español, dirigidas a profesionales, ciudadanía y responsables políticos
- Creación de grupos de trabajo y comisiones técnicas multidisciplinares
que faciliten la transferencia de conocimiento entre los sectores
constructor, forestal, tecnológico e industrial.
- Observación, análisis y seguimiento de modelos internacionales exitosos
de fomento de la construcción de viviendas con madera, con el objetivo
de identificar buenas prácticas, generar conocimiento aplicable al
contexto nacional y promover sinergias positivas entre el sector de la
edificación y el sector forestal. Esta actividad incluirá la recopilación de
experiencias, la participación en redes internacionales, y la elaboración
de propuestas adaptadas a la realidad española.
- Fomento de formación y capacitación profesional en construcción con
madera, gestión forestal adaptativa y nuevas tecnologías digitales.
- Participación en redes nacionales e internaciones vinculadas a la
edificación con madera.
AGEFEM representará a un sector nuevo dedicado a la edificación con
madera, que aglutinará a empresas, universidades, instituciones públicas y
organizaciones motivadas por la revitalización del medio rural mediante una
gestión sostenible del territorio y la construcción con madera.