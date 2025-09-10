Nace la Asociación AGEFEM para impulsar la madera en la construcción

Juan Antonio Gómez – Pintado presidirá la nueva asociación, que surge con el objetivo principal de impulsar la madera en la construcción y promover una gestión del territorio sostenible y eficiente

Nace la Asociación para la Gestión Forestal y la Edificación con Madera, AGEFEM, con el propósito de fomentar el

uso de la madera en la construcción de viviendas como palanca estratégica para promover una gestión forestal adaptativa y digital que revitalice la bioeconomía forestal nacional y el territorio rural.

AGEFEM surge tras los devastadores incendios ocurridos en España durante el verano de 2025 con unos objetivos claros: Fomentar el uso de la madera en la construcción de viviendas, como motor de transformación para una gestión forestal sostenible, adaptativa,

y digital.

Entre los objetivos :Promover la innovación tecnológica en la cadena monte-industria,

especialmente en procesos de trazabilidad, digitalización y cumplimiento del Reglamento sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR) de la UE, participar en el debate público sobre el acceso a la vivienda, proponiendo alternativas constructivas con madera como solución viable, eficiente y sostenible para paliar el déficit habitacional en España, otro de los objetivos es facilitar el diálogo intersectorial entre los sectores de la construcción,

forestal, industrial y tecnológico, para desarrollar soluciones integrada, además fomentar estudios y proyectos sobre la adaptación al cambio climático de aquellas especies forestales que cumplen los requisitos técnicos del

Código Técnico de la Edificación, CTE, en cuanto a: resistencia estructural, salubridad, aislamiento acústico y térmico, también comportamiento frente al fuego y sensibilizar a la sociedad sobre el papel estratégico de la madera

estructural en la construcción de viviendas, destacando su contribución a la transición ecológica, la descarbonización del sector de la edificación, el impulso de la economía circular y la prevención de incendios

forestales mediante una gestión forestal activa y sostenible.

Para ello, la nueva asociación trabajará en un decálogo de medidas:

Representación del sector de la construcción con madera ante

organismos de carácter público y privado. Organización de jornadas, congresos y seminarios especializados en

construcción con madera. Elaboración de estudios técnicos, informes y propuestas normativas

orientadas a promover el uso de la madera en edificación. Promoción y desarrollo de proyectos piloto y demostrativos en el ámbito

de la construcción de viviendas con madera, así como en la implantación

de modelos de gestión forestal basada en tecnología digital. Establecimiento de alianzas estratégicas con universidades, centros

tecnológicos, administraciones públicas y empresas. Desarrollo de campañas de comunicación y sensibilización centradas en

la construcción con madera como eje dinamizador del sector forestal

español, dirigidas a profesionales, ciudadanía y responsables políticos Creación de grupos de trabajo y comisiones técnicas multidisciplinares

que faciliten la transferencia de conocimiento entre los sectores

constructor, forestal, tecnológico e industrial. Observación, análisis y seguimiento de modelos internacionales exitosos

de fomento de la construcción de viviendas con madera, con el objetivo

de identificar buenas prácticas, generar conocimiento aplicable al

contexto nacional y promover sinergias positivas entre el sector de la

edificación y el sector forestal. Esta actividad incluirá la recopilación de

experiencias, la participación en redes internacionales, y la elaboración

de propuestas adaptadas a la realidad española. Fomento de formación y capacitación profesional en construcción con

madera, gestión forestal adaptativa y nuevas tecnologías digitales. Participación en redes nacionales e internaciones vinculadas a la

edificación con madera.

AGEFEM representará a un sector nuevo dedicado a la edificación con

madera, que aglutinará a empresas, universidades, instituciones públicas y

organizaciones motivadas por la revitalización del medio rural mediante una

gestión sostenible del territorio y la construcción con madera.