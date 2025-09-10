Directo
X-twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin
Directo
podcast

Nace la Asociación AGEFEM para impulsar la madera en la construcción

Juan Antonio Gómez – Pintado presidirá la nueva asociación, que surge con el objetivo principal de impulsar la madera en la construcción y promover una gestión del territorio sostenible y eficiente

Nace la Asociación para la Gestión Forestal y la Edificación con Madera, AGEFEM, con el propósito de fomentar el
uso de la madera en la construcción de viviendas como palanca estratégica para promover una gestión forestal adaptativa y digital que revitalice la bioeconomía forestal nacional y el territorio rural.

AGEFEM surge tras los devastadores incendios ocurridos en España durante el verano de 2025 con unos objetivos claros: Fomentar el uso de la madera en la construcción de viviendas, como motor de transformación para una gestión forestal sostenible, adaptativa,
y digital.

Entre los objetivos :Promover la innovación tecnológica en la cadena monte-industria,
especialmente en procesos de trazabilidad, digitalización y cumplimiento del Reglamento sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR) de la UE, participar en el debate público sobre el acceso a la vivienda, proponiendo alternativas constructivas con madera como solución viable, eficiente y sostenible para paliar el déficit habitacional en España, otro de los objetivos es facilitar el diálogo intersectorial entre los sectores de la construcción,
forestal, industrial y tecnológico, para desarrollar soluciones integrada, además fomentar estudios y proyectos sobre la adaptación al cambio climático de aquellas especies forestales que cumplen los requisitos técnicos del
Código Técnico de la Edificación, CTE, en cuanto a: resistencia estructural, salubridad, aislamiento acústico y térmico, también comportamiento frente al fuego y sensibilizar a la sociedad sobre el papel estratégico de la madera
estructural en la construcción de viviendas, destacando su contribución a la transición ecológica, la descarbonización del sector de la edificación, el impulso de la economía circular y la prevención de incendios
forestales mediante una gestión forestal activa y sostenible.

    Para ello, la nueva asociación trabajará en un decálogo de medidas:

    1. Representación del sector de la construcción con madera ante
      organismos de carácter público y privado.
    2. Organización de jornadas, congresos y seminarios especializados en
      construcción con madera.
    3. Elaboración de estudios técnicos, informes y propuestas normativas
      orientadas a promover el uso de la madera en edificación.
    4. Promoción y desarrollo de proyectos piloto y demostrativos en el ámbito
      de la construcción de viviendas con madera, así como en la implantación
      de modelos de gestión forestal basada en tecnología digital.
    5. Establecimiento de alianzas estratégicas con universidades, centros
      tecnológicos, administraciones públicas y empresas.
    6. Desarrollo de campañas de comunicación y sensibilización centradas en
      la construcción con madera como eje dinamizador del sector forestal
      español, dirigidas a profesionales, ciudadanía y responsables políticos
    7. Creación de grupos de trabajo y comisiones técnicas multidisciplinares
      que faciliten la transferencia de conocimiento entre los sectores
      constructor, forestal, tecnológico e industrial.
    8. Observación, análisis y seguimiento de modelos internacionales exitosos
      de fomento de la construcción de viviendas con madera, con el objetivo
      de identificar buenas prácticas, generar conocimiento aplicable al
      contexto nacional y promover sinergias positivas entre el sector de la
      edificación y el sector forestal. Esta actividad incluirá la recopilación de
      experiencias, la participación en redes internacionales, y la elaboración
      de propuestas adaptadas a la realidad española.
    9. Fomento de formación y capacitación profesional en construcción con
      madera, gestión forestal adaptativa y nuevas tecnologías digitales.
    10. Participación en redes nacionales e internaciones vinculadas a la
      edificación con madera.

    AGEFEM representará a un sector nuevo dedicado a la edificación con
    madera, que aglutinará a empresas, universidades, instituciones públicas y
    organizaciones motivadas por la revitalización del medio rural mediante una
    gestión sostenible del territorio y la construcción con madera.

    Noticias relacionadas

    Últimas noticias

    Newsletter

    Toda la actualidad en una Newsletter

    Siempre al día con la mejor información económica, junto con las últimas noticias y evento, para que no te pierdas nada.

    Buscar
    Podcast
    Directo
    Este texto se mueve de derecha a izquierda
    X-twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin