Vivienda convoca a las comunidades la próxima semana para seguir avanzando en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana convocará la próxima semana a las comunidades autónomas a una reunión de carácter técnico para seguir avanzando en el Plan Estatal de Vivienda 20262030. Esta ha sido una de las decisiones que se han adoptado en la Conferencia Sectorial que ha presidido la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, este miércoles.

En la reunión, Rodríguez ha insistido en la necesidad de alcanzar un acuerdo que beneficie al conjunto de la ciudadanía y garantice el derecho constitucional a una vivienda digna.

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 prevé una inversión de 7.000 millones de euros para avanzar en la construcción de un parque de vivienda público y asequible, con protección permanente; para continuar con la ola rehabilitadora, y para incrementar las ayudas para los colectivos con más dificultades de acceso a la vivienda, como los jóvenes.

La Conferencia Sectorial ha dado luz verde definitiva al reparto económico del Bono Alquiler Joven, el último que se realizará, ya que esta ayuda estaba ligada a la vigencia del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025.