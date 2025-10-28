Vivienda refuerza su compromiso con la industrialización y la descarbonización de la construcción en el encuentro Piñeiros’25

El secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, Iñaqui Carnicero, ha ratificado el compromiso del Gobierno con la industrialización y la descarbonización de la construcción en el V Encuentro Intersectorial del Ecosistema Forestal de Galicia: Piñeiros’25. Se trata de un foro que busca fortalecer los vínculos entre el sector forestal y la construcción, impulsando el uso de la madera como material estratégico en la transición ecológica, en un encuentro que ha contado con la colaboración de administraciones, industria y profesionales para avanzar hacia un modelo constructivo más sostenible, basado en la bioeconomía, la gestión forestal responsable y la innovación tecnológica.

Durante su intervención, el secretario general, ha subrayado que “la arquitectura tiene hoy la oportunidad de liderar la transición ecológica del sector de la construcción, convirtiendo los retos ambientales en oportunidades de cohesión territorial, innovación y bienestar”.

En este contexto, ha destacado las principales iniciativas impulsadas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para avanzar hacia la neutralidad climática y la modernización del sector, entre ellas el proyecto Arquitectura Cero Emisiones (ARCE 2050), que define la hoja de ruta para alcanzar la descarbonización del parque edificado en 2050, y el PERTE de la Industrialización de la Vivienda, concebido para modernizar la cadena de valor de la edificación, reducir emisiones y promover la digitalización y la igualdad en la construcción.

Estas medidas se complementan y refuerzan con otros instrumentos estratégicos del Ministerio, como la Agenda Urbana Española y la Ley de Calidad de la Arquitectura, que promueven la sostenibilidad, la economía circular y el uso de materiales naturales y renovables, como la madera, impulsando una arquitectura más saludable, inclusiva y en armonía con el territorio.

Tras la su intervención, el secretario general ha participado en una mesa de diálogo junto a los comisarios del Pabellón de España en la Bienal de Arquitectura de Venecia 2025, Roi Salgueiro y Manuel Bouzas, autores del proyecto Internalities: Architectures for Territorial Equilibrium, donde se ha reflexionado sobre la capacidad de la arquitectura para generar equilibrio territorial, vincular la ecología con la economía y construir entornos más inclusivos y resilientes.

Durante el diálogo, Carnicero también ha señalado que “iniciativas como el concurso para el comisariado del Pabellón de España en la Bienal de Venecia son una oportunidad para situar las agendas ecológicas y territoriales en el centro de las políticas urbanas y arquitectónicas, reforzando la conexión entre creación, territorio y sostenibilidad”. Asimismo, puso en valor la importancia de la colaboración institucional y empresarial con el ámbito académico, favoreciendo la colaboración entre administraciones, profesionales y universidades, y consolidando a España como un referente internacional en innovación arquitectónica, sostenibilidad y equilibrio territorial.