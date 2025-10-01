WIRES reconocida en The District 2025 por su contribución en la visibilización de la mujer en el Real Estate

The District 2025, el mayor evento inmobiliario de Europa desde la perspectiva del capital, que se está celebrando en Barcelona hasta mañana, ha reconocido hoy a WIRES (Women in Real Estate Spain) por su décimo aniversario. En este sentido, se ha puesto en valor la contribución de la asociación para impulsar el liderazgo femenino en el Real Estate, a la vez que ha distinguido su papel de referente en el estudio y comprensión de la industria en España.

Carmen Panadero, presidenta de WIRES, ha expresado su agradecimiento señalando que “es especialmente significativo recibirlo en el gran punto de encuentro del sector inmobiliario, donde se marcan tendencias, se comparten soluciones y se forjan alianzas. Nos compromete a seguir aportando conocimiento y visibilidad al liderazgo femenino y a impulsar una industria más competitiva.”

Durante estos diez años de recorrido, el objetivo de WIRES se ha basado en fomentar la participación de la mujer en el ámbito inmobiliario, aumentar su presencia, potenciar su liderazgo e impulsar su participación en los órganos de decisión de empresas e instituciones. Del mismo modo, la organización ha elaborado informes sobre temas de gran relevancia social, y ha colaborado con diversas administraciones públicas formando parte de mesas de expertos, comisiones y observatorios.

Actualmente, el think tank cuenta con más de 500 socias de diversos perfiles profesionales, incluyendo abogadas, consultoras, arquitectas, asset managers y gestoras de empresas del sector inmobiliario. Su red está compuesta por mujeres de diferentes ámbitos del Real Estate, como promoción, patrimonial, fondos, gestión, Socimis, despachos de abogados, ingenierías, arquitectura y consultoría inmobiliaria.