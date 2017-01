Roberto Ruíz-Scholtes, director de estrategia de UBS en España, analiza cómo ha sido el rendimiento de las bolsas en 2016 y cómo pueden ser en 2017.

PUBLICIDAD

Sobre si 2017 será mejor que 2016 para las bolsas, el director de estrategia de UBS en España ha dicho que “depende para cuáles, en norteamérica y emergentes no habrá tanta mejora, pero en Europa puede que sí. Creemos que será mejor porque 2016 fue un año perdido en las bolsas de la zona euro, pero en EE.UU. hay más visibilidad, en sectores como farmacia y tecnología que es donde nosotros preferimos. Vemos mejor rentabilidad por riego en Estados Unidos, no vemos que las bolsas europeas tengan tanta”.

“Creemos que el euro se va a depreciar, el dólar está muy sobrevalorado, la FED no subirá tanto los tipos y va a deteriorar su inflación y su balanza de pagos. Además, alredeor de septiembre se irán reduciendo los volúmenes de compra, para que los tipos de Euribor se vayan acercando al 0 para 2018”.

Renta variable japonsea

“Su compartamiento relativo sigue el movimiento del yen respecto al dólar, y esto puede ser negativo para la bolsa japonesa”.

PUBLICIDAD

En cuanto a las citas electorlaes, ha dicho que “creo que tendrá mucho ruido pero que no tendrá consecuencias, la subida de las bolsas estará limtiada pero no creo que sea muy negativo. Paradójicamente habrá mayor estabilidad y mayor seguridad política, aunque no creemos que sea un año sustancialmente mejor o peor que el año pasado”.