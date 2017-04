¡-5%! La volatilidad entra en el Popular, que no consigue cortar la hemorragia

El precio de las acciones Banco Popular vuelve a desplomarse en una sesión muy tensa. Las caídas superan el 5% y el valor en Bolsa apenas supera los 2.600 millones de euros.

PUBLICIDAD

Los bajistas vuelven a hacerse fuertes en el Popular y se desatan las ventas tras iniciar la jornada con una recuperación del 5%. Es la peor cuarta empresa del IBEX 35 en cuanto a capitalización bursátil, solo supera a Técnicas Reunidas, Melià e Indra.

El mercado descuenta ya una ampliación de capital con un precio muy inferior a los 0,63 euros que marca ahora. La operación, según Bankinter, solo estaría destinada a inversores institucionales, pero la entidad financiera naranja avisa del riesgo: “El mercado no está dispuesto a entregar más dinero“.

Las severas caídas se producen justo después de que el 99% de los accionistas avalaran las cuentas de 2016, pese a que el consejo de administración de la financiera las ajustara hace apenas una semana. Emilio Saracho, presidente de Banco Popular, mandó un mensaje muy ambiguo al mercado y esta falta de decisión ha incrementado la presión vendedora, llevando al Popular a mínimos de 1985,

PUBLICIDAD

Hasta ahora, se conocen muy pocos detalles oficialmente sobre qué planes tiene Saracho. Hay medios que apuntan a la emisión de deuda convertible, mientras otros señalan que se hará una ampliación de capital a precios de derribo. No obstante, el mercado continúa apuntando a una venta o fusión con otra entidad financiera, como el BBVA o el Santander, aunque ambos deberían acometer importantes ampliaciones de capital.

Desde enero, los accionistas ya pierden cerca de un 35% de su valor, y el futuro es muy impredecible sobre la acción, al menos no se arrojará luz hasta que no se concreten los movimientos. Y es que, Popular ya ha pedido al mercado más de 5.200 millones de euros en los últimos cinco años, un montante que no ha servido para apaciguar a los inversores, más cuando supera en más del doble el valor actual de la compañía presidida por Saracho.