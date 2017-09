Abertis muestra fortaleza ante las caídas del sector en Europa

Carlos Doblado, estratega de Ágora Asesores Financieros EAFI, considera que Abertis es un título en el que mantenerse ya que no se vislumbran caídas a corto plazo.

PUBLICIDAD

El estratega ha comenzado analizando la relación entre el euro y el dólar y la gran apreciación del primero. “Yo llevo prácticamente todo el año cubierto con el euro/dólar, no había argumentos para decir que no pudiera darse una paridad. La zona de 1,05 ya ofrecía hace dos años uno de los soportes más extraordinarios de la historia. Es difícil ver una divisa diez años de tendencia. Los argumentos para pensar en un suelo relevante eran notables. Hemos estado cubiertos hasta hace dos semanas”.

Además, ha añadido que “yo pienso que la zona de 1,16 era de una resistencia mucho más importante que la de 1,21, tampoco estamos teniendo mucho problemas pero parece difícil, nosotros apostamos por un ajuste, aunque vemos difícil que caiga por debajo de 1,17. Yo no andaría muy tranquilo descubierto”.

“Abertis tiene un soporte corporativo fuerte”

“Hay un soporte fuerte de tipo corporativo, entiendo que no parece que vaya a ganar mucho pero tampoco hay casi nada que perder, yo tengo la posición en mi cartera y no la he tocado. Hemos visto una corrección adicional en Europa, mientras Abertis ha seguido fuerte”.