“BBVA es un valor para tener en cartera”

Manuel Pinto, analista de XTB, cree que los dos grandes bancos españoles, Santander y BBVA, son buenas opciones de inversión dentro del sector financiero.



El analista afirma no estar nada preocupado respecto al Ibex, “los 10.500 se antojan como un soporte clave y no deberíamos perderlos al finalizar el día de hoy, pero ayer tuvimos una corrección y han sido muy positivos los PMI, y esto sostiene la economía y hace que evolucione favorablemente. La llegada a los 10.100 0 10.200 puntos sí me daría un poco más de miedo”.

“La caída del petróleo puede ser positiva para algunas compañías ligadas al turismo”

“En la parte de arriba veremos si podemos llegar de nuevo a los 11.000, pero creo que será muy difícil, faltan muchos catalizadores y puede que vengan desde EE.UU. Preocupado por la caída del petróleo porque con los rumores de que puede volver a haber dudas sobre Rusia y los acuerdos, esto puede ser positivo para algunas compañías ligadas al turismo”.

Además, Pinto manifiesta que “el euro sigue subiendo y veremos las actas del BCE que es la que puede ofrecer más volatilidad al mercado. Podríamos ver otra escalada de nuevo hoy en el cruce euro/dólar. Y en cuanto al Santander, soy positivo en el sector en general. Y personalmente para el Banco Santander es un movimiento magnífico que le debería llevar a cotas superiores en los próximos meses. Tanto Santander como BBVA son dos valores que tendría en la cartera. Yo sí acudiría a la ampliación”.