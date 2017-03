Buena posibilidad de entrada en BBVA si se acerca a los 6,6 euros

Para Carlos Doblado, estratega de Ágora Asesores Financieros EAFI, uno de los grandes bancos españoles, BBVA, puede ofrecer una buena entrada si rebaja su cotización.

El analista ha comenzado hablando de Ferrovial, “ayer deja un pequeño patrón bajista en su primera zona de resistencia que es 18,20, si estuviera trabajando a corto plazo cerraría la posición. Dicho esto el valor no tiene mal aspecto, por debajo de 16,60 sería donde no tendría más al valor en mi cartera. Tampoco haría una apuesta ciega por Ferrovial ni por nada que no me diera un gran beneficio”.

BBVA y Santander

“BBVA es sencillo, la zona de 6,6 transmite un mensaje parecido al mensaje de ruptura, es el único nivel en el que en caso de que se acerque se puede entrar. En Santander el proceso de ruptura es muy anterior, y transmite ese mismo tipo de mensaje, gran ruptura de un patrón de tendencia”.

Además, ha hablado de Natural Gas, “el problema con el gas natural o derivados, es que tienen contango, y eso se produce al comprar derivados de distintos vencimientos que hace que no se comporte como una materia prima específica. Yo no trabajaría en este caso, suele ser distinto al oro o la plata que van más pegados a los ETF, pero en este caso lo desaconsejo totalmente”.