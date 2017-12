Tapar agujeros, comprar una vivienda o invertir en fondos son algunos de los destinos para los millones del premio del sorteo extraordinario de Navidad, según Self Bank.

El próximo 22 de diciembre Loterías y Apuestas del Estado repartirá 2.380 millones de euros en premios, 70 millones más que el año pasado. Es el sorteo más esperado y todas las miradas están puestas en el Teatro Real de Madrid para saber dónde caerá el Gordo y sus 400.000 euros al décimo. Una importante cuantía que es necesario invertir correctamente para que no surjan lamentaciones. El banco digital Self Bank ofrece los cinco mejores destinos para tus millones:

1.- Tapar agujeros

Esta es la frase más escuchada después de que los niños de San Ildefonso canten El Gordo de Navidad. A la hora de cubrir deudas pendientes muchos se decantan por hacer frente al pago de la hipoteca, créditos, etc. “Es conveniente planificar las finanzas y amortizar primero aquellas deudas que conllevan un tipo de interés más elevado”, asegura Victoria Torre, responsable de Desarrollo de Contenidos, Productos y Servicios de Self Bank.

2.- Invertir en bienes inmuebles

Invertir en activos líquidos como viviendas, vehículos, arte, etc., es otra de las opciones. Según Loterías, un 41% de los españoles que participan en este sorteo extraordinario destinarán su dinero a la compra de una casa frente al 31% que lo invertirá en un coche.

3.- Depósitos, acciones y bonos

Diversificar los millones ganados es una buena opción. Se puede optar por depósitos, acciones, bonos, repartiendo el patrimonio entre elementos más conservadores y con una menor rentabilidad como los depósitos, y destinar el resto de la cuantía a otros productos para crear una cartera de inversión que produzca una rentabilidad a largo plazo. Hay que tener especial precaución a la hora de invertir en activos muy volátiles y que están en auge como el bitcoin y otras criptomonedas. Dentro de la diversificación, también es conveniente reservar una parte de la cuantía en líquido para poder hacer frente a imprevistos.

4.- Cuentas bancarias

En aquellos casos en los que los afortunados hayan ganado cantidades elevadas pueden repartir el dinero entre diferentes cuentas corrientes, cuentas remuneradas o depósitos en diferentes entidades bancarias, aprovechando así la garantía del Fondo de Garantía de Depósitos que avala hasta 100.000 euros por cliente y entidad, y beneficiándose de las promociones que cada entidad realizada a la hora de captar nuevos clientes.

5.- Deuda pública

Quizás esta sea una opción conservadora y que no supone una alta rentabilidad; sin embargo, da tranquilidad y reportaría una cuantía fija todos los meses y sin apenas asumir riesgos.

Darse un capricho también es importante, aunque el coste de este no debería exceder del 10% del total del premio obtenido, según recomiendan desde Self Bank. “Los afortunados deben mantener la calma antes de tomar ninguna decisión económica. Lo más conveniente es establecer una planificación financiera que responda tanto a las necesidades económicas de cada uno, es decir, si tiene deudas o hipotecas, etc., pero también a su perfil financiero, para de este modo conocer si es más conveniente realizar una inversión más conservadora o arriesgada”, explica Victoria Torre.