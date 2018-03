El IBEX 35, en la encrucijada: ¿Qué esperar ahora? ¿Cómo proteger la inversión?

El IBEX 35 pierde un 6,7% desde enero y pierde los 9.400 puntos en plena guerra comercial entre EE UU y China. La próxima semana se cierra el trimestre y de momento quien ha vendido por San José se ha librado de un buen rejón en la cartera, de casi el 4%.

El IBEX 35 ha cerrado la semana previa a Semana Santa en los 9.393 puntos, una cota que no se veía desde febrero del pasado año. Las pérdidas en Wall Street en la jornada del jueves, del 3%, y las caídas del 4,5% en el Nikkei japonés, han dado un buen susto a los inversores en Europa, del 1% en el caso del IBEX 35 debido a la guerra comercial declarada entre EE UU y China, que ha respondido a los aranceles al acero de Trump.

De momento, quienes se han librado de la segunda peor semana del año han sido los inversores que han salido de la Bolsa por San José, el pasado lunes, recordando el dicho de comprar por Santa Lucía, el 9 de diciembre, y vender justo en el día de los Pepes.

¿Qué valores tocaría deshacerse de la cartera en caso de una oleada bajista en Bolsa? ¿Qué valores serían defensivos? Son algunas de las preguntas lanzadas a Meigatrader, premio del público a la mejor tuitera de Bolsalia 2014, desde Intereconomía.com. A su juicio, el IBEX 35 solo suben si los bancos apoyan los ascensos, al tiempo que ha aconsejado salirse del sector bancario y de los valores directores del índice, aquellos con mayor ponderación.

El IBEX 35, en una encrucijada, con el 9.250 por abajo y el 9.950 por la parte alta

En cuanto a los niveles a vigilar en el IBEX 35, fija el 9.250 como la cota clave, y que no debería perder para evitar entrar en una espiral bajista. En caso de irse hacia arriba, la zona el 9.950 es la resistencia clara, pero falta que los bancos apoyen el ascenso.

Ante este escenario, ha aconsejado mantenerse en liquidez cuando el mercado cae, esperando así la oportunidad para volver a aprovechar y comprar. No obstante, ha considerado que hay valores defensivos, como algunas eléctricas, que “además dan buen dividendo”.

En este sentido, ha apuntado hasta tres valores para protegerse ante las temidas caídas, al tiempo que ha recordado que comprar oro “siempre es un buen modo de invertir algo de nuestro patrimonio”, y para quien así lo desee “puede operar en futuros o CFDs de ORO y otros metales que en estas temporadas revueltas en el mercado hay que diversificar”.

Enagás, REE y Amadeus, valores refugio en caso de más caídas en el IBEX 35

En cuanto a los valores se queda con Enagás, REE y Amadeus. La gasista dibuja un amplio rango lateral desde 2006. A su juicio, la compra se sitúa por debajo de los 21 euros por título, con un stop en los 20,2 euros a cierre semanal. El objetivo de la inversión se sitúa en los 22, 22,5 y 23 euros, en caso de superar esta última cota podría irse de nuevo al techo del canal.

En cuanto a REE, está muy cerca de encontrar apoyo en la directriz alcista que marca el gráfico desde el 2000. En caso de suceder, se repetiría este movimiento por cuarta vez. Esta semana, REE ha cerrado en los 15,465 euros por acción, marcando un mínimo en los 15,34 euros, una zona que ya ha visitado en varias ocasiones, sirviendo de soporte. A juicio de Meigatrader, hay hasta dos opciones de entrada en el valor.

La primera, una compra por debajo de los 15,3 euros, esperando ese asentamiento sobre la directriz y el posterior rebote, con un stop en los 15 euros a cierre semanal; y una segunda opción, marcada en el gráfico, que pasaría por superar los 16,45 euros, con un stop de 5 puntos por debajo del mínimo que hiciera en estas últimas velas. Los objetivos de la inversión se situarían en los 16,7, 17,5 y 19 euros por título.

En cuanto a Amadeus, que tan solo cede un 0,4% en el año frente a casi el 7% del IBEX 35, la compra la sitúa en los 57 euros por acción, con un stop en el 55,5 a cierre semanal. El objetivo sería asaltar los 63 euros y de ahí a máximos históricos.

Qué hacer y cómo protegerse de un hipotético vendaval bajista en Bolsa

Las caídas en el IBEX 35 en la última semana han dejado un buen susto entre los inversores. Una caída del 4% por el temor a una guerra comercial a pecho descubierto entre EE UU y China podría desatar un pánico vendedor, más cuando en algunas de las teorías de Bolsa hay indicadores, como el Baltic Dry Index, que apunta a una posible desaceleración económica, e incluso hay otros analistas que apuntan que se está dibujando el fin del ciclo alcista en Wall Street, que dura ya desde hace casi una década. No obstante, lo apuntan por la supuesta venida y temida quinta onda de Elliot, un gráfico que solo puede ratificarse una vez que ha ocurrido, por lo que de momento son especulaciones.

En el momento en el que el inversor se encuentra entre la espada y la pared por el mercado, considera que respetar el stop fijado en la estrategia de inversión es la mejor opción. “Es preferible perder un 3%, por ejemplo, que un 25% por querer aguantar”, ha considerado. “Y también nos protegen de una posición que ya entra en beneficios para no entrar en pérdidas si se da la vuelta”, ha continuado. “Pero si el mercado se cae a plomo y no queremos vender las acciones que tenemos en cartera se puede hacer una cobertura”, ha indicado. Para ello, ha aconsejado ponerse en manos de un profesional y experto del sector para adentrarse en estos instrumentos financieros, no aptos para cualquier inversor, como son CFDs o ETFs, productos declarados complejos, pero que tienen una excelente utilidad a la hora de cubrir posibles pérdidas, pero eso sí, sabiendo usarlos.

Estos productos garantizan no perder la inversión, o perder lo menos posible. En el caso de caídas, se deberían vender futuros del índice en el que se esté invertido.

Así lo que perdamos en las acciones lo ganaremos al caer los indices en el futuro. “Un problema para los inversores particulares es que los futuros exigen unas garantías elevadas y es posible que no se tenga el capital necesario para hacerlo”.

También se puede realizar con opciones, o bien ETFs inversos sobre índices, que permiten beneficiarse en caso de una caída del mercado, o bien CFDs, que permiten posicionarse a la baja. Sea cual fuere el método escogido, es el asesoramiento de una persona experta es imprescindible en este tipo de operativas, ya que en algunos casos podría perderse más de lo invertido si no es para realizar coberturas.