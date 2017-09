¿Qué comprar y vender en el IBEX 35 para cerrar septiembre?

El IBEX 35 ha registrado suaves pérdidas en el cierre de la semana y logra mantener los 10.300 puntos. En Wall Street se han registrado máximos históricos, mientras que las eléctricas españolas han sufrido en estas últimas cinco jornadas.

PUBLICIDAD

La gran banca ha saldado esta última semana con ascensos importante en Banco Santander, del 2,72%, mientras que BBVA se ha quedado atrás con un 1,76% arriba. La mayor caída ha sido para Endesa, con un desplome del 4,08%, seguida de DIA, con una caída del 3,71%, y ArcelorMittal, que pierde un 3,41% tras conocerse la fusión del negocio acerero entre ThyssenKrupp y la india Tata Steel, formando la segunda mayor acerera de Europa. Alemania ya se ha opuesto a la operación si hay recorte de personal. Inditex cede un 2,27% tras rendir cuentas y aumentar el beneficio un 9%, hasta los 1.366 millones de euros.

Dentro del sector eléctrico, Iberdrola se deja un 1,81%, mientras que Telefónica perdió el 0,49 por ciento y pone en riesgo los 9 euros por acción.

Wall Street bajaba al final de la semana y se alejaba de los máximos históricos después de que la Reserva Federal (Fed) anunciara que va a reducir su balance a partir del próximo mes, lo que beneficiaba a la banca. Por su parte, la cotización del barril de petróleo Brent se acercaba a 57 dólares, después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) dijera que se está cumpliendo el recorte.

PUBLICIDAD

Para Eduardo Faus, de Renta 4, ha considerado que Arcelor muestra un escenario a la baja, aparte del escenario bajista esperado de cara al medio plazo. “Desde agosto venía consolidando las alzas en el interior de una formación con rangos de fluctuación muy bajos y volumen descendente”, ha indicado. “La salida de esta situación se produce hoy -por este viernes-, a la baja, con un claro aumento de volumen vendedor”, considera. En este sentido, destaca que la recomendación es “vender”, y el valor tiene una resistencia inmediata en los 22 euros y “proyección bajista teórica de cara a las semanas inmediatas en 19,6 euros”.

En cuanto a Iberdrola, considera que el mejor consejo la “venta parcial”. “Tras marcar máximos en el mes de junio en la zona de máximos históricos del año 2007, viene desarrollando un rango lateral bien delimitado”, según describe. “La formación de este rango ha provocado que pierda la directriz alcista desde los mínimos de junio del año pasado (Brexit). La pérdida de la base de dicho rango en 6,61 euros estropearía más su situación técnica”, apunta. “Nótese la potencia del nivel de resistencia en 7,10- 7,20 euros, al representar también el precio objetivo del consenso de analistas. Los indicadores técnicos en escalas lentas se encuentran generando síntomas correctivos de cara al medio plazo”, ha explicado.

En cuanto a sus explicaciones, señala que estos análisis no prestan asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente análisis debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstos no han sido tomados en cuenta para la elaboración del presente análisis, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario.