¿Qué comprar y vender en el IBEX 35 tras la hora bruja?

El IBEX 35 ha cerrado la semana con unas ganancias del 2,39% y registra tres semanas consecutivas al alza. Partirá el próximo lunes en los 10.245 puntos, un nivel no visto desde hace 16 meses.

El IBEX 35 ha subido un 0,77% en la última jornada y acumula un ascenso del 9.56% desde el inicio del año. La subida de tipos de interés de la Reserva Federal de EE UU y el resultado electoral en Holanda han dado alas a los índices europeos, con el IBEX 35 a la cabeza de los avances.

La banca ha sido la principal ganadora, con Santander llevando la voz cantante. El banco de Ana Botín se dispara casi un 3%, mientras que BBVA sube un 2,7%. El resto de grandes valores también ha recuperado terreno: Telefónica, un 2,46%; Iberdrola, un 2,32%; Inditex, un 1,5% y Repsol, el más rezagado por la caída del precio del petróleo, se anota un 0,94%. Importante también ha sido la reacción de ArcelorMittal, cosechando un 7,82% en verde.

Bankia, por su parte, recupera casi un 5% tras iniciarse los preparativos para una posible fusión con BMN. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) será juez y parte, ya que controla el 65% de ambas entidades financieras. Técnicas Reunidas, con una caída del 1,81%, ha sido el farolillo rojo de la semana, seguida de Enagás, con un 1,65%, en la misma semana en la que se ha conocido la imputación del vicepresidente Antonio Llardén por el agujero de 720 millones de euros en Caixa Cataluña, y Banco Popular, con un descenso del 0,95%.

Ante este escenario, los analistas consultados por Intereconomía.com apuntan que las subidas en el IBEX 35 no corren peligro siempre y cuando se mantenga por encima a precios de cierre de los 10.000 puntos. El IBEX 35 ha dejado un hueco muy importante en esa zona, que no debería cerrar para no volver a entrar en un espiral bajista que le dirija hacia los 9.600 puntos.

Eduardo Bolinches, director de Bolsacash.com, ha señalado que el movimiento alcista del IBEX 35 iniciado el pasado 1 de marzo tiene similitudes con el cierre de esta semana. “Entre los 9.570 puntos y los 9.612 se ha iniciado un movimiento explosivo, con una pequeña corrección” durante la primera semana de marzo. Ahora, parece que la historia se vuelve a repetir: “Tuvimos en la jornada de este jueves un hueco muy similar”, que podría llevar al IBEX 35 a la siguiente resistencia, situada en los 10.450 puntos. “Si no se vuelve a cotizar por debajo de los 10.000 puntos” se mantiene con “buenas vibraciones”. Así, para que el IBEX 35 se encamine hacia esos casi 10.500 puntos, los expertos apuestan por los grandes valores, con especial incidencia en los bancos, Santander y BBVA.

Desde Morabanc, apuntan en su informe de mercados que se atisban posibles tormentas con la inminente activación del artículo 50 (Brexit), el posible referéndum de Escocia o las elecciones en Francia, una vez que se ha conocido el resultado de las elecciones en Holanda. El foco lo ponen en el Eurostoxx 50, que tiene una importante resistencia en los 3.450 puntos. Este viernes ha cerrado justo por debajo de esa cota. “Podríamos ver ligeras correcciones durante las próximas semanas, y debemos vigilar con sumo cuidado que no se pierdan los 3.350 puntos, ya que entonces el escenario bajista volvería de nuevo y podrían aparecer fuertes ventas en el índice europeo”, apunta Gorka Apodaca, analista técnico de Morabanc.