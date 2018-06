Eduardo Bolinches, director general de Bolsacash.com, analiza la actualdiad del mercado, y los niveles clave a vigilar en el Ibex 35.



El director general de Bolsacash.com apunta que “es una semana trepidante. El miércoles hay preparación del vencimiento del viernes, y el jueves Mario Draghi. Tenemos la lupa puesta en los bonos italianos, ahí es donde Draghi tendrá que sacar su mejor verborrea para apaciguar a los mercados. Comenzamos la semana con importantes huecos, a la baja y al alza”.

“De cara al vencimiento, tenemos a un montón de opciones colocadas estratégicamente en los 9.700”

“Estamos dando vueltas al 9.700, la clave está ahí. De cara al vencimiento, tenemos a un montón de opciones colocadas estratégicamente en esa zona, y es lo que hará que estemos hasta el miércoles, con el permiso de Italia, dar vueltas al 9.700 sin llegar a asustar a los tenedores de opciones. Solo se nos puede desmadrar la deuda italiana”.

Además, ha añadido que “los bonos italianos van a seguir tensionando al mercado de valores europeo en general. La gente que está colocada vendida de opciones debería cubrirse. Esto implicaría coberturas, 625, los míninos del viernes, mientras no los perdamos no nos vamos a poner nerviosos. Si los perdemos, movimiento rápido y no tendrá freno”.