Eduardo Bolinches: “Todo está condicionado en el Ibex a la recuperación del 9.200”

Eduardo Bolinches, director de bolsacash.com, repasa la actualidad del Ibex 35 y apunta los niveles clave para esta semana, en Radio Intereconomía.



PUBLICIDAD

Bolinches ha señalado que “la semana pasada dijimos que íbamos a ver nuevos mínimos y así ha sido. Aunque el viernes dije que aguantaríamos los 9.200 y me he equivocado. Hoy es un día muy importante para confirmar o no esa pérdida de nivel de 9.200”.



Añade que “el primer escenario es recuperar el 9.200, en ese caso iríamos a por los 9.400. El segundo escenario es que cerremos por debajo del 9.200 y nos iremos al 8.950 inevitablemente. Ahí nos la volvemos a jugar porque es el 61,8 de Fibonacci de todo el tramo impulsivo anterior desde el momento post-Brexit. Todo condicionado a la recuperación sí o sí hoy de los 9.200”.

“Veremos si podemos estar en valores como Naturgy, y sobre todo al sector energía que lo veo como refugio”

“Hay valores muy castigados, y qué duda cabe de que si recuperamos los 9.200 veremos recuperaciones en valores importantes del índice. Si no podemos con ese nivel, pues habrá más sufrimiento. Santander, BBVA, Telefónica…habrá más sufrimiento en todo, y veremos si podemos picotear rebotes en valores como Naturgy, y sobre todo al sector energía que lo veo como refugio. No tiene sufrimiento de mercado actualmente”.