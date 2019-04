El IBEX 35 sube un 0,56% y despide abril con un alza del 3,57%

El Ibex 35, que ha ganado hoy el 0,56%, ha cerrado abril con una subida del 3,57 % y ha asimilado sin sobresaltos el resultado de las elecciones, que por primera vez desde que existe el IBEX, cotizaron al alza, al tiempo que la prima de riesgo se ha mantenido estable.

El IBEX 35 ha ganado en el mes 330,3 puntos, el 3,57 %, y cierra en 9.570,60 puntos, muy cerca del máximo anual que marcó el Jueves Santo, en 9.581,90. Desde el comienzo de año gana un 12,07 %.

El resultado de las elecciones ha cotizado de forma neutra, según el consenso de los analistas, porque aunque no hay una mayoría clara no ven problemas de estabilidad política y valoran que no esté en cuestión por ninguno de los partidos la vocación europeista de España.

En estos días finales de abril los bancos han sido protagonistas porque los mercados han castigado, con carácter general, los resultados trimestrales, si bien en el conjunto del mes todos registran subidas muy superiores a la de la media del IBEX 35.

En la sesión de hoy, el IBEX 35 ha subido un 0,56 % en un día que inicialmente pintaba mal a tenor de los resultados de los bancos, que en general no han gustado al mercado, pero las ganancias en Repsol, Iberdrola e Inditex han conseguido neutralizar los descensos. Así, el IBEX 35 cierra la jornada con un avance de 53,40 puntos, el 0,56 %, hasta los 9.570,60 puntos, con lo que en el mes sube un 3,57 % y desde el inicio del año gana un 12,07 %. Los bancos han protagonizado la jornada porque hoy han presentado resultados CaixaBank, que ha recortado su beneficio un 24 % y ha sido el valor más castigado del IBEX, con un descenso del 2,74 %, y BBVA, cuyas ganancias han caído un 10 % y que ha recuperado algo al cierre aunque ha terminado cayendo un 0,18 %. La subida de las acciones de Repsol en un 2,61 % -la segunda mayor ganancia del IBEX 35– reflejan que el mercado ha leído en positivo unos resultados que, en un contexto de caída de los precios internacionales, se han mantenido. Iberdrola ha subido el 2,07 % e Inditex, el 1,77 %.