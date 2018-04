El mercado no está para las bromas de Elon Musk: Tesla pierde 2.300 millones

Los inversores no digirieron la pesada broma de Elon Musk, máximo ejecutivo de Tesla, quien bromeó con la quiebra de la compañía. En Bolsa, las pérdidas alcanzaron el 7% durante algunos momentos de la sesión, más de 2.300 millones de dólares menos en capitalización bursátil.

Un día después del April Fools, el día de los Inocentes en el mundo anglosajón, el presidente de Tesla aseguró: “Tesla entra en bancarrota”. Un mensaje que fue tomado como una broma, pero que no ha sentado nada bien a la cotización. La caída supone la pérdida de valor en Bolsa de más de 2.300 millones de dólares, dejando la capitalización en los 42.650 millones de dólares.

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by “Teslaquilla” bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.

This is not a forward-looking statement, because, obviously, what’s the point?

Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1

— Elon Musk (@elonmusk) 1 de abril de 2018