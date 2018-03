“El mercado sobrerreaccionó tras lo de Facebook y Uber”

Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter, habla de la actualidad del mercado, y de cómo afectaron los problemas de Facebook y Uber en su cotización.



El analista confirma que “podremos esperar que la Fed suba tipos, está totalmente descontado. La cosa es ver qué cosas van a decir, sobre todo porque Powell se estrena y veremos cómo se muestra y si tiene algún desliz. En el Congreso ya estuvo duro, y también el diagrama de puntos donde ellos creen que se van a situar las subidas de tipos”.



“Parece que tres subidas de tipos será lo más probable por parte de la Fed”

“Para nosotros no es demasiado relevante si son tres o cuatro subidas, pero parece que tres subidas serán lo más probable y será mejor porque las cosas serán más lentas y progresivas. Pero si hay cuatro es porque la situación americana no es inflacionista y no sería una mala noticia”.

Forcada dice también que “hoy estamos viendo un rebote natural y espontáneo después de que haya sobrerreaccionado el mercado tras lo de Facebook y Uber. La tecnología ayer sufrió mucho y se expandió al resto del mercado. Hoy iremos de más a menos, sin que esto sea malo”.