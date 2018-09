“El poco volúmen del mercado indica que la gente no sabe qué hacer”

Ramón Forcada, director de Análisis de Bankinter, analiza la actualidad del mercado, y habla de las principales debilidades de este en Radio Intereconomía.



Forcada asegura que “el mercado está menos mal que antes. La semana pasada fue muy buena y toca esperar y observar. Sería muy bueno que tuviéramos un saldo ligerísimamente positivo porque indicarían que el tono está cambiando un poco a mejor como yo creo”.



Apunta que “el poco volúmen indica que la gente no sabe qué hacer. No se fían de que el tono esté mejorando y que hay frentes abiertos que afectan cada vez menos. No hay razones para bajar exposición a bolsa. Ni tampoco como para comprar claramente algún sector salvo excepciones. La gente está esperando y viendo el desarrollo de los acontecimientos”.

Debilidades del mercado: proteccionismo, deterioro de los emergentes, y política europea, en ese orden

“Es un conjunto de factores, si tuviera que escoger alguno sería el proteccionismo. Otro sería el deterioro de los emergentes, y luego la política europea, en ese orden. Tendríamos que añadir el Brexit, que es una historia de vaivén, y en el fondo tienes una serie de factores que te están bloqueando, hay que verlo todo en perspectiva”.