“Ercros está subiendo con fuerza y ha roto la resistencia en 3,40”

Carlos Doblado, Socio de Ágora EAFI, analiza la cotización de Ercros por la que preguntaba un oyente del Consultorio de Bolsa de Radio Intereconomía.



Para Doblado, “Ercros está subiendo con fuerza en los últimos días y ha roto la resistencia en 3,40. Yo me he resistido a tomar posiciones aquí en los últimos años por ser un chicharro, no me gusta operar con el ambiente enrarecido. Puede plantear algo interesante pero son muy estrechos e imprevisibles”.

“Hay un soporte en 5,80 que fue roto ligeramente, y si pierde los 5,70 yo me la quitaría de encima. Para trading en tendencia no hay a qué acogerse, porque se estaría poniendo en duda la subida que tiene desde 2012”.

En cuanto a Bankia, apunta que “si seguimos esperando estaremos más pillados, y Bankia el otro día cerró en 3,80 y perdió un soporte más importante, siempre hay más importantes. Lo cierto es que ahora está en una zona importante a medio plazo y no me lo tomaría a broma. En última instancia el 3,527 se queda sin soportes de corto plazo y eso haría que nos quedáramos pillados en el proceso de vuelta”.