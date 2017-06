El fondo Cobas Iberia, de García Paramés, el más rentable

Cobas Iberia, el fondo que se comercializa desde el pasado 3 de abril y que invierte en renta variable española -fundamentalmente IBEX 35-, es el más rentable de España con una ganancia del 10%.

Es el mejor fondo en España de su categoría desde el 3 de abril, según los datos de Morningstar, recogidos por El Economista. No obstante, no es el fondo que más dinero ha captado. Paramés volvió al mercado en septiembre del pasado año, tras dos años de la cláusula de no competitividad firmada en su salida de Bestinver. En su regreso operó primero bajo el nombre de Inversis, a la espera de tener luz verde por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La inversión de Cobas Iberia se centra en compañías como Elecnor, Vocento y la lusa Semapa. Todas ellas suben más de dos dígitos desde el inicio del año. La entrada de Paramés en Vocento revolucionó a los accionistas, que se disparó un 9% en esa sesión.

Tras el fondo de García Paramés se encuentra azValor Iberia, de Álvaro Guzmán y Fernando Bernad. Este fondo registra una rentabilidad del 9,19% desde el 3 de abril, mientras Magallanes Iberian Equity de Iván Martín se sitúa en el 7,6%.

En cuanto a los fondos que más dinero captan se encuentran Caixabank Bolsa Gestión España Estándar, con 184 millones de euros; seguido de Santander Small Caps España, con 86 millones; y EDM-Inversión (84 millones).