Dos cuestiones recorren el mercado en este momento: ¿Habrá rally de Navidad en el IBEX 35? Se hará realidad el viejo dicho de “comprar por Santa Lucía’? De momento, el IBEX 35 no ha roto las resistencias importantes que esperaban los expertos.

Los inversores esperan con ansia el rally de Navidad. “Aún hay tiempo para ello“, ha afirmado Meigatrader, premio del público a la mejor tuitera de Bolsalia 2014, a preguntas de Intereconomía.com. Pese a ello, ha considerado que en estos momentos no se dan las condiciones necesarias para que se produzca este esperado rebote en el IBEX 35. No obstante, no descarta un pequeño avance para cerrar el año de forma más positiva.

El IBEX 35 continúa condicionado por el sector bancario, que últimamente ha dado muestras de debilidad. Por este motivo “el IBEX 35 no sube”, perdiendo la estela de Wall Street, que se encuentra en zona de máximos históricos. Asimismo, el mercado está muy pendiente de cara a las elecciones del 21-D en Cataluña, donde los sondeos muestran cada vez un Parlamento autonómico más dividido, con los independentistas bordeando la mayoría absoluta.

Los comicios condicionan a los inversores, y por tanto el posible rally en el IBEX 35, pese a que el mercado ha interiorizado y asumido ya el problema político. Del resultado de esas elecciones dependerá en gran parte el movimiento “brusco”, en cualquiera de los dos sentidos, del IBEX 35. A su juicio, si los partidos constitucionalistas -PP, Ciudadanos y PSC- no logran una mayoría clara, el IBEX 35 va a terminar pagándolo. “Habrá caídas debido a la vuelta de la incertidumbre”, un escenario que asusta al mercado. En caso de que los partidos no independentistas puedan lograr formar Gobierno, “es probable que el IBEX 35 reaccione al con un fuerte rebote”.

Asimismo, ha destacado que quedan lejos los 10.800 puntos del IBEX 35, una cota que se había marcado para el cierre de este 2017. No obstante, es posible alcanzarla aún, siempre y cuando se den las condiciones favorables y no haya ningún acontecimiento que torpedee la subida, ya sea éste a nivel de España como a nivel internacional. De hecho, para alcanzar el 10.600 debería subir un 4% respecto a los niveles actuales.

La probabilidad de acertar en el IBEX 35 comprando en Santa Lucía y vender el 19 de marzo es del 50%

Por otro lado, ha recordado que la próxima semana es una de las más esperadas del año para el mercado debido al dicho de comprar por Santa Lucía y vender por San José, es decir, el período que va desde el 13 de diciembre al 19 de marzo, prácticamente el primer trimestre del año. Este refrán de la Bolsa española no se cumple todos los años, pero sí es importante tenerlo presente de cara a formar un parte de la cartera en 2018.

Siguiendo al pie de la letra esta ‘estrategia’ en el IBEX 35 y haciendo caso omiso al resto de innumerables variables o el estado de la economía, en los últimos diez años se hubiera ganado en Bolsa en un 66,6% de las veces, dos de cada tres años. El dicho se ha cumplido entre 2011 y 2015, pero ha fallado en 2016. Entre 2006 y 2011 se habría perdido en la inversión. No obstante, la fiabilidad de esta estrategia es cercana al 50%, la misma que tirar una moneda al aire y dirigir las operaciones según el reverso, por lo que apenas se le da credibilidad. Y es que, por el camino, es decir, de marzo a diciembre, los inversores tendrían mejores porcentajes de acierto, en concreto un 75%, una opción más clara de éxito.

De esta forma, pese a los movimientos que se producen a finales del mes de diciembre y del final del último trimestre del año, para los inversores hubiera sido más provechoso comprar en San José y vender por Santa Lucía, más cuando los máximos históricos del IBEX 35 se produjeron muy cerca del mes de diciembre de 2007.