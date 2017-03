Iberdrola reconoce que los inversores minoritarios están desprotegidos en las Juntas

Las votaciones en las Juntas de Accionistas se han convertido en un mero trámite, donde los minoritarios en España están desprotegidos. Iberdrola es la primera empresa del IBEX 35 que permite votar presentando únicamente el DNI, sin hacer uso de asistencia, delegación o el voto a distancia.

PUBLICIDAD

“No se suelen intentar medidas encaminadas a la vinculación del accionista con la empresa“, según reconocen fuentes de la dirección de Relaciones con Inversores de Iberdrola a El Español, quienes admiten que los minoritarios “en muchas ocasiones, están desprotegidos”. En este sentido añaden que fuera de España “sí es habitual la asociación de los pequeños accionistas para opinar en las juntas de accionistas, pero en España no es habitual”.

De esta forma, los titulares de la eléctrica podrán ejercer su derecho a voto presentando únicamente el DNI, sin hacer uso de una tarjeta de asistencia, la delegación en un tercero o el voto a distancia, como es habitual en el resto de compañías del IBEX 35. No obstante, esta votación solo se podrá realizar a partir del 21 de marzo y en dos puntos concretos de Madrid, en el hotel Los Galgos y en la sede de la capital. Los votos contarán en la junta del próximo 31 de marzo.

Se desconoce el número de accionistas que optarán por esta nueva opción, de momento muy minoritaria ya que la eligieron solo 5.000 de los 450.000 accionistas en 2016. Entonces, había que presentar el DNI electrónico o tener una clave que daba Iberdrola a través de correo certificado. La presencia en la Junta de Accionistas cada vez es menor, al pasar del 83,27% al 77,9% en los últimos cuatro años, una caída del 6,44%.

PUBLICIDAD

Ahora para animar el voto se pretende que los accionistas usen el ordenador y ejercer el voto telemático. Asimismo, mantiene la prima de asistencia de 0,005 euros por acción por acudir, votar o delegar su voto. No obstante, este aliciente no mejora la asistencia en la Junta, ya que los inversores ya no se concentran en España, sino en todo el mundo, mientras que los fondos de inversión evitan acudir a estas juntas.